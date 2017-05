Wien - Nächster Akt in der Russland-Affäre: Nachdem der Druck in den letzten Tagen weiter zunahm, gab das Justizministerium gestern bekannt, einen Sonderermittler in dieser Causa einzusetzen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Es handle sich dabei um Robert Mueller, den Vorgänger des jüngst von US-Präsident Donald Trump entlassenen FBI-Direktors James Comey. Mueller gelte als überparteilich und werde sowohl von Demokraten als auch Republikanern geschätzt. Darüber hinaus habe der Geheimdienstausschuss des Senats alle Aufzeichnungen James Comeys beim FBI angefordert, die in Zusammenhang mit den bisherigen Ermittlungen in der Russland-Affäre stünden.

