Frankfurt - Die Sorgen um die Haltbarkeit des US-Präsidenten Donald Trump nehmen zu, so die Analysten der Helaba.Anleger würden fürchten, dass in dem Sumpf aus politischen Affären wirtschaftliche und steuerliche Reformen auf der Strecke bleiben würden. Konsequent würden sie sich deshalb aus Aktien verabschieden und in den Hafen sicherer Staatsanleihen flüchten. Der Dow Jones Index habe mit einem Abschlag von knapp 1,8% den größten Tagesverlust seit September 2016 verbucht.

