Hamburg (ots) - Musiklegende Sting (66), der auf seinem toskanischen Gut rund 50.000 Flaschen Wein im Jahr produziert, war nicht immer ein Genießer. "Was Wein angeht, bin ich ein echter Spätzünder", sagt er im GALA-Interview (Ausgabe 21/17, ab heute im Handel). "Als typischer Engländer habe ich eigentlich immer nur Bier getrunken und sogar die guten Weine, die man mir bei Konzerten backstage als Geschenk hingestellt hat, einfach ignoriert." Inzwischen habe er seit 40 Jahren jedoch kein Bier mehr angerührt.



