Michael Douglas in einem Katz- und Mausspiel vor Traumkulisse: Am Montag, 22. Mai 2017, 22.15 Uhr, präsentiert das "Montagskino im ZDF" den Survival-Thriller "In der Schusslinie" als Free-TV-Premiere. Oscar-Preisträger Michael Douglas spielt einen psychopathischen Unternehmer, seinen Gegenpart verkörpert Jeremy Irvine. Inszeniert wurde die unbarmherzige Jagd durch die brennende Hitze der Wüste New Mexicos von Regisseur Jean-Baptiste Léonetti.



Der Großindustrielle Madec (Michael Douglas) nimmt den jungen Fährtenleser Ben (Jeremy Irvine) mit auf eine illegale Jagd auf Dickhornschafe in die Mojave-Wüste. Madec tötet versehentlich einen Landstreicher und will den Vorfall vertuschen. Als sich Ben weigert zu schweigen, schickt Madec den Fährtenleser auf einen Höllentrip durch die glühend heiße Wüste. Der reiche Geschäftsmann entpuppt sich als psychopatischer und kaltblütiger Jäger, für den Ben nur eine weitere Trophäe ist. Im Kampf Mann gegen Mann muss Ben alle Mittel einsetzen, um sich gegen Madec zu behaupten.



"In der Schusslinie" basiert auf dem Roman "Deathwatch" von Robb White.



