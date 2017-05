Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-18 / 11:50 *Autokauf per Mausklick - TrustedCars setzt beim Online-Shopping neue Maßstäbe* Ob mit Smartphone oder PC - so sicher und einfach war der Kauf von Neu- und Gebrauchtwagen noch nie · Unabhängig und sicher - TÜV geprüft inklusive Gebrauchtwagen- sowie Geld-zurück-Garantie · Bequem und einfach - Onlinebestellung inklusive kostenfreier Lieferung und Zulassung · Transparent und fair - Preisbewertung durch den TÜV Rheinland und Bezahlung per Nachnahme Frankfurt, 18. Mai 2017Jedes Jahr wechseln in Deutschland mehr als zehn Millionen Pkw ihren Besitzer. Für private Käufer und Verkäufer ist dies oft mit viel Ärger, Aufwand und Risiko verbunden: mühsam das Fahrzeug inserieren, verzweifelt sein Traumauto suchen, zeitraubend Probefahrten vereinbaren und erbittert um den Preis feilschen. Damit ist jetzt Schluss: Das Online-Portal TrustedCars vereint erstmals die Schnelligkeit und Einfachheit des Internets mit den Sicherheiten eines renommierten Markenhändlers. "Viele Fragen blieben bisher unbeantwortet: was ist der realistische Preis, gibt es versteckte Mängel, wo erfolgt die Übergabe, wann die Bezahlung und wer kümmert sich eigentlich um den Transport, wenn Käufer und Verkäufer an völlig verschiedenen Orten in Deutschland wohnen? Für all das bieten wir mit TrustedCars die passende Lösung", so Geschäftsführer Simon Toprak. In Kooperation mit starken Partnern mit großer Branchen-Expertise, u.a dem TÜV Rheinland und der DAT Group, bietet TrustedCars bequem in seinem Online-Shop hochwertige TÜV geprüfte und zertifizierte Autos an - allzeit transparent, zu fairen Preisen und inklusive Gebrauchtwagen- und Geld-zurück-Garantie. Weitere Vorteile zum bisherigen Autokauf: das Wunschauto wird kostenlos nach Hause geliefert und kann zwei Wochen intensiv auf seine Alltagstauglichkeit getestet werden. Erfüllt das Fahrzeug nicht die Erwartungen des Kunden, kann das Auto an TrustedCars zurückgegeben oder umgetauscht werden. *Einzigartiger Mehrwert für Käufer - unabhängiges TÜV-Gutachten garantiert Sicherheit* In Kooperation mit dem TÜV Rheinland bietet der Online-Shop trustedcars.com hochwertige, geprüfte und zertifizierte Fahrzeuge sowohl von Privatpersonen als auch von ausgewählten Händlern an. Das TÜV- Gutachten umfasst neben einer Testfahrt einen 150-Punkte-Check - von Antrieb und Bremsen über Lüftung und Klimaanlage bis hin zum allgemeinen Zustand des Fahrzeugs. Alle Mängel - selbst versteckte Kratzer, Dellen oder Roststellen - werden zusätzlich mit Fotos dokumentiert und der Preis unter Berücksichtigung der individuellen Ausstattung vom TÜV festgelegt. Interessiert sich der Kunde für ein Händlerfahrzeug ohne ein bereits erstelltes TÜV-Gutachten, kann er dieses mit einem Klick anfordern. Innerhalb weniger Tage erhält er ein ausführliches TÜV-Gutachten inklusive Fotos. Nach dem Onlinekauf wird das Fahrzeug mit mindestens zwölf Monaten Premium-Garantie sowie Geld-zurück-Garantie zugelassen und schließlich gereinigt direkt bis vor die Haustür geliefert. *Transparente Abwicklung für Verkäufer ohne Aufwand, sicher und mit fairer Preisfindung* Wer sein Auto verkaufen möchte, kann auf trustedcars.com unverbindlich den Marktpreis seines Fahrzeugs auf Basis umfangreicher Datenbanken der DAT Group, der Informationszentrale für die europäische Automobilwirtschaft, ermitteln. Nach wenigen Klicks wird Interessenten als erste Orientierung die Preisspanne angezeigt, in der sich der Wert des Autos befindet. Den finalen Preis des Fahrzeugs ermittelt ein TÜV Gutachter auf Basis des 150-Punkte-Checks unter Berücksichtigung der Ausstattung und des Zustands des Fahrzeugs. Erst wenn der Kunde mit dem vom TÜV Rheinland festgelegten Verkaufspreis einverstanden ist, wird das Auto fotografiert, inseriert und bundesweit vermarktet. Der gesamte Service ist kostenlos und der Verkäufer behält das Fahrzeug so lange bei sich, bis der passende Käufer gefunden ist. *Deutschlandweite Suche nach dem neuen Traumwagen* Wer nicht unnötige Zeit und Mühe in die Suche nach seinem neuen Wunschfahrzeug investieren möchte, der kann den bundesweiten Suchauftrag von TrustedCars in Anspruch nehmen. Einfach die Wunschkriterien online festlegen - schon sucht ein speziell geschultes Experten-Team deutschlandweit nach passenden Fahrzeugen und bietet dem Kunden mehrere Alternativen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis an. Hat der Interessent sich für ein Fahrzeug entschieden, wird ein kostenloses TÜV-Gutachten erstellt. Der Kunde erhält - wie in allen anderen Fällen auch - eine Gebrauchtwagengarantie von mindestens zwölf Monaten und die kostenlose Lieferung bis vor die Haustür mit 14 Tage Geld-zurück-Garantie. Auf Wunsch ist das Fahrzeug bereits zugelassen und obendrein mit dem Wunschkennzeichen versehen. *Sichere Zahlungsmodalitäten und zuverlässiger Transport* Auch bei allen Fragen rund um den reibungslosen Transport sowie die sichere Bezahlung setzt TrustedCars neue Maßstäbe und garantiert, dass dem Kunden am Ende ein einwandfreies Fahrzeug übergeben wird. So transportieren und liefern professionelle Fahrer des Partners DAD Deutsche Auto Dienst GmbH das neue Auto vollkaskoversichert und gereinigt bis vor die Haustür. Wünscht der Kunde zusätzlich die Zulassung des Fahrzeugs, übernimmt der DAD ebenfalls diesen Service. Neben der normalen Überweisung können Kunden als weiteren sicheren Zahlungsweg das Treuhandkonto von Easy Car Pay in Anspruch nehmen. Dabei wird das Geld erst an den Verkäufer überwiesen, wenn der Käufer die Zahlung bei der Übergabe des Autos per Smartphone oder PC freigibt. Da auch der Verkäufer die Zahlung direkt in Echtzeit bestätigt bekommt, können Fahrzeug und Papiere direkt vor Ort übergeben werden. *Auch Autohäusern eröffnet TrustedCars neue Chancen und einen zusätzlichen Vertriebskanal* Ob freie oder markengebundene Autohäuser - TrustedCars bietet auch Händlern eine zusätzliche Chance, neue Kunden für sich zu begeistern und mit dem attraktiven, zusätzlichen Vertriebskanal trustedcars.com ihre Umsätze zu steigern. Der Vorteil liegt dabei nicht nur in der Reduzierung kostspieliger Standzeiten, sondern auch in der erheblichen Erweiterung des oft regional stark eingegrenzten Kundenkreises. TrustedCars vermarktet die Fahrzeuge deutschlandweit und kümmert sich um die komplette Kundenkommunikation und Abwicklung. Wird ein Fahrzeug über den Online-Shop gekauft, übernimmt TrustedCars die Abholung und Lieferung bis vor die Haustür des Kunden. Das Inserieren eines Autos auf trustedcars.com erfolgt mit nur einem Klick und ist kostenlos. Händler können Ihre Fahrzeuge weiterhin wie gewohnt selbst verkaufen, nur bei einer erfolgreichen Vermittlung wird eine zuvor vereinbarte Servicepauschale fällig. *** *Ihr Pressekontakt* Leandra Bertino Head of Marketing & Communication Telefon: +49 69 153257213? E-Mail: lb@trustedcars.com? *Über die TrustedCars GmbH* TrustedCars wurde 2015 in Frankfurt am Main mit dem Ziel gegründet, den Online-Gebrauchtwagenhandel einfacher, transparenter und risikolos zu gestalten. Marktstart des E-Commerce-Shops unter trustedcars.com war im Juli 2016. Bis heute besuchen monatlich mehrere zehntausende Interessenten die Online-Plattform und nutzen dabei das breite Spektrum innovativer Möglichkeiten für den Kauf und Verkauf von bzw. die Suche nach Neu- und Gebrauchtwagen per Mausklick. Alle bei TrustedCars online angebotenen Fahrzeuge erfüllen strengste Qualitätskriterien und sind größtenteils durch unabhängige TÜV-Gutachter des TÜV Rheinland anhand eines 150-Punkte-Checks geprüft und zertifiziert. Auf Wunsch kann von interessierten Autokäufern für jedes noch nicht zertifizierte Fahrzeug ein TÜV-Gutachten erstellt werden. Zudem werden alle Autos mit einer zwölfmonatigen Premium-Gebrauchtwagengarantie und einer 14 Tage Geld-zurück-Garantie bis vor die Haustür geliefert. Auf Wunsch wird die Zulassung inkl. Wunschkennzeichen für den Kunden übernommen. Auch freie und markengebundene Autohäuser nutzen TrustedCars als zusätzlichen, attraktiven Vertriebskanal. Dabei vermarktet TrustedCars bundesweit die Fahrzeuge der Händler, kümmert sich um die komplette Kundenkommunikation und Abwicklung und übernimmt im Falle eines Verkaufs die Abholung und Lieferung des Fahrzeugs bis vor die Haustür des Neukunden. TrustedCars bietet seinen Kunden somit eine stets gleichbleibende Qualität. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: TrustedCars GmbH Schlagwort(e): Auto 2017-05-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 575065 2017-05-18

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2017 05:50 ET (09:50 GMT)