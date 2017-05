Saarbrücken (ots) - Gesundheits-Check beim ersten Date?



Der neuen Bekanntschaft bei Kerzenschein vom letzten Hexenschuss erzählen? Für die große Mehrheit der Deutschen wäre das ein schmerzlicher Fehler beim ersten Kennenlernen. Laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt sind drei von vier Bundesbürgern (75 Prozent) der Meinung, beim ersten Treffen sollte nicht über gesundheitliche Probleme gesprochen werden.(1) Immerhin ist knapp jeder Vierte vom Thema nicht abgeschreckt: 22 Prozent finden den persönlichen Gesundheitsbericht beim ersten Date in Ordnung. "Auch wenn die Deutschen ungern über Ihre Gesundheitssorgen mit dem potentiellen Partner reden, sollten sie zumindest selbst Bescheid wissen", sagt Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt. Versicherten rät sie, alle empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen zu nutzen und darüber hinaus für eine solide Absicherung zu sorgen. "Diejenigen, die als Versorger Verantwortung für den Partner und eventuell Kinder übernehmen, sollten sich klar machen, wie wichtig die Absicherung für den Ernstfall ist. Eine Risikolebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherung bietet im Krankheits- oder Todesfall zumindest finanzielle Hilfe."



(1) Repräsentative Umfrage "Frühlingsumfrage 2017 - Geld und Partnerschaft" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.503 Personen ab 18 Jahren befragt.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-gesundheitscheck



Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: http://cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/



OTS: CosmosDirekt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63229.rss2



Pressekontakt: Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder haben Sie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an: Sabine Gemballa CosmosDirekt Unternehmenskommunikation Telefon: 0681 966-7560 E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.de