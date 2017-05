Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) das Konglomerat unter der Führung des milliardenschweren Investors Warren Buffett, veröffentlichte vor Kurzem das Formular 13-F bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Dabei erfuhren wir, welche Veränderungen sich in den letzten drei Monaten im Aktienportfolio des Unternehmens ergeben haben

Zwei Aktienbewegung, die wir schon kannten

Zuerst einmal gab es zwei wenig überraschende Veränderungen. Wie wir von Buffett in Interviews schon gehört hatten, hat Berkshire seine Position von Apple (WKN:865985) während des ersten Quartals in etwa verdoppelt. Jetzt wissen wir die exakte Zahl der Aktien, die Berkshire besitzt. Am Ende des Quartals besaß Berkshire 129 Millionen Aktien des Tech-Riesen mit ...

