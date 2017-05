Weltweit führender Anbieter im Bereich PMR-Kommunikation setzt kontinuierlich auf Innovation und bringt die Branche weiter voran

Hytera, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Kommunikationslösungen für den professionellen Mobilfunk (PMR), führte auf der Critical Communications World 2017 (CCW 2017) im Rahmen der Asia World-Expo am 16. Mai in Hongkong offiziell seine lang erwartete LTE-PMR-Konvergenzlösung auf dem Markt ein.

Qingzhou Chen, Founder and President of Hytera, addresses the Hytera Global Summit 2017 (Photo: Business Wire)

Die LTE-PMR-Konvergenzlösung von Hytera umfasst wegweisende Multimode-Funkgeräte, eine konvergente Schmalband-/Breitband-Funkinfrastruktur sowie entsprechende Managementsoftware. Sie beinhaltet Breitbandtechnologien mit großem Funktionsumfang, während sie eine zuverlässige Bereitstellung der unentbehrlichen Sprechfunkdienste mithilfe von Schmalbandtechnologien wie TETRA, DMR und PDT sicherstellt.

Auf dem Hytera Global Summit am 16. Mai, dem ersten Tag der CCW 2017 vor Eröffnung der Messe, war Hyteras Managementteam für Forschung- und Entwicklung von Qingzhou Chen, Gründer und President von Hytera, eingeladen worden, Einblicke und Lösungen von Hytera mit seinen Anwendern, Partnern und CCW-Besuchern zu teilen.

"In den letzten 30 Jahren seit meinem Eintritt in die Branche als junger Mann hat sich das Funkgerät nicht wesentlich verändert", sagte Chen. "In den vergangenen 24 Jahren hat sich Hytera jedoch darauf konzentriert, den Anwendern neue Innovationen zur Verfügung zu stellen. Jetzt tritt die PMR-Branche in ein neues Zeitalter ein und die LTE-PMR-Konvergenzlösung von Hytera ist der Weg in die Zukunft", so Chen.

"Unsere LTE-PMR-Konvergenzlösung markiert einen weiteren Meilenstein für Hytera und sie ist bahnbrechend", sagte Yelin Jiang, Vice President von Hytera und für Forschung und Entwicklung verantwortlich. "Hytera treibt Innovation erneut voran und bietet Anwendern auf der ganzen Welt vielseitige, hochmoderne Produkte an." Die LTE-PMR-Konvergenzlösung von Hytera ermöglicht Anwendern die Nutzung einer konvergenten PMR-Kommunikationslösung, die schmalbandige Sprachfunktionen mit breitbandiger Datenkommunikation verbindet, und bietet ihnen einen reibungslosen Migrationspfad.

Neben seiner neuen LTE-PMR-Konvergenzlösung präsentiert Hytera an seinem Stand eine Reihe von Innovationen der Schmalbandtechnologie, darunter DMR- und Tetra-Endgeräte und -Infrastruktur. Die neue Generation des Command Control Center ist ein weiteres Highlight Hytera demonstriert seine wachsenden Integrationsfähigkeiten, die Anwender und Partner in die Lage versetzen, branchenübergreifend hochmoderne Lösungen zu entwickeln.

Über Hytera Communications

Hytera Communications Corporation Limited ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Kommunikationslösungen im professionellen Mobilfunksektor (PMR), welche die organisatorische Effizienz steigern und die Welt sicherer machen. Hytera Communications wurde 1993 im chinesischen Shenzhen gegründet. Es ist weltweit der zweitgrößte und der am schnellsten wachsende Anbieter von Lösungen für den professionellen Mobilfunk (PMR) und der weltweit führende Anbieter im Bereich DMR Trunking (DMR Tier III). Hytera hat Kunden in mehr als 120 Ländern und Regionen. Dazu zählen Behörden, Organisationen der öffentlichen Sicherheit, Versorgungs- und Transportunternehmen sowie sonstige Wirtschaftsunternehmen. Seit dem Jahr 2011 ist Hytera an der chinesischen Börse in Shenzhen notiert (SHE: 002583). Die Marktkapitalisierung von Hytera ist bis Ende 2016 um 500 gewachsen, seit es ein Börsenunternehmen geworden ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.hytera.com.

