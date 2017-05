BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsberater der Bundesregierung halten einen stufenweisen EU-Austritt Großbritanniens für sinnvoll. In einem Brief an Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) betonen die Wissenschaftler, bis zum Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und London müssten Regelwerke für die Übergangsperiode nach 2019 geschaffen werden. So könnte Großbritannien in die Europäische Freihandelszone EFTA eintreten sowie vorübergehend am Binnenmarkt im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsraumes teilnehmen.

Dies würde für Rechtssicherheit - gerade für EU-Bürger auf der Insel und umgekehrt Briten in der EU - sorgen sowie "unnötige Einbrüche in den Wirtschaftsbeziehungen vermeiden", heißt es aus dem wissenschaftlichen Beirat des Ministeriums. Zypries sagte am Donnerstag in Berlin, es gebe beim Brexit einen klaren Fahrplan: "Zuerst müssen wir die zentralen Fragen des Austritts klären. Dann können wir über die zukünftigen Beziehungen und eventuelle Übergangsvereinbarungen sprechen."/tb/DP/tos

AXC0171 2017-05-18/12:32