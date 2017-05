"RE08 Anleihe der Zukunftsenergie - Multi Asset Portfolio" so heißt die aktuelle Stufenzins-Anleihe der reconcept GmbH, die noch bis zum 30. September 2021 läuft und eine jährliche Verzinsung von 4 bis 6 Prozent bietet. Das maximale Anleihevolumen beläuft sich auf 10 Millionen Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Dennis Gaidosch, dem Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH, gesprochen, um mehr über die Anleihe sowie die Geschäftstätigkeit der Emittentin zu erfahren.

Anleihen Finder Redaktion: Sehr geehrter Herr Gaidosch, können Sie uns mehr über die reconcept Gruppe erzählen. In welchen Bereichen ist reconcept tätig und womit verdient das Unternehmen sein Geld?

Dennis Gaidosch: reconcept ist seit 1998 Anbieter und Asset Manager "Grüner Geldanlagen". Mit rund 20 Jahren Erfahrung gehören wir zu den Pionieren am Finanzmarkt für Erneuerbare Energien. Über Anleihen, Genussrechte, Fonds und Beteiligungen haben wir in den vergangenen Jahren vor allem Windkraftanlagen in Deutschland und Finnland finanziert, mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 480 Mio. Euro. In Summe 362 Megawatt installierte Leistung für eine grüne Stromversorgung. Private Anleger beteiligten sich daran mit rund 190 Mio. Euro. Als bankenunabhängiger Asset Manager kümmern wir uns um die Geldanlagen, aber auch um alle Belange rund um die Investitionsobjekte - vom Ankauf über das laufende Controlling bis hin zum Exit, dem Verkauf der Anlagen.

Anleihen Finder Redaktion: Schon viele Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien sind in den letzten Jahren gescheitert. Warum sind Erneuerbare Energien dennoch weiterhin eine gute Ertragsquelle?

Dennis Gaidosch: Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens ist die Nachfrage nach Zukunftsenergien ungebrochen hoch. Denn der Klimaschutz und der Ausbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...