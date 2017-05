Die Wirecard-Aktie notiert auf Allzeithoch und befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Gleichwohl präsentieren sich die Titel am Donnerstag schwächer als am Vortag. Damit könnte eine Korrektur eingeläutet werden. Wie weit eine solche Abwärtsbewegung reichen könnte und welche Strategie jetzt überzeugt. Von Manfred Ries

Den vollständigen Artikel lesen ...