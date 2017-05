Berlin (ots) - Unternehmer kritisiert Auftreten vieler junger Gründer / Offensive bei Fintechs und Insurtechs / Seitenhieb auf Rocket Internet



Berlin, 18. Mai 2017 - Der Unternehmer und Start-up-Investor Carsten Maschmeyer hält deutsche Gründer für schwache Verkäufer. In einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 6/2017) sagte Maschmeyer, hiesige Gründer seien zwar gründlich, träten vor Investoren aber oftmals unbeholfen auf und verspielten so wertvolle Möglichkeiten. "Oft sitzen wir vor zwei oder drei Techies, genialen Fachleuten, aber bis drei Minuten vor dem Pitch haben die noch am Quellcode getüftelt. Dann reden die mitunter ein Kauderwelsch, das niemand versteht", berichtete Maschmeyer im 'Capital'-Interview über seine Erfahrungen in der deutschen Start-up-Szene.



Seit dem Verkauf seines Finanzvertriebs AWD arbeitet Maschmeyer vor allem als Investor und als TV-Juror in der Start-up-Show "Die Höhle der Löwen" des Fernsehsenders Vox. In den vergangenen Jahren hat er rund 100 Millionen Euro in verschiedene Start-ups und junge Unternehmen gesteckt, unter anderem in den Limousinen-Service Blacklane und das Bezahlsystem Orderbird. Für die Zukunft kündigte Maschmeyer an, vor allem in Neugründungen aus der Finanz- und Versicherungsbranche investieren zu wollen. "Viele Banken haben geschlafen, und die Versicherungen sind spät dran. In diesem Sektor werden uns potenzielle Digitalisierungssieger überraschen, wir werden disruptive Geschäfte sehen", sagte Maschmeyer.



Zugleich dämpfte er die Erwartungen an schnelle Verkäufe und Exits. "Die Zeit, in der Konzerne strategische Investments eingehen, obwohl das Unternehmen noch hohe Verluste macht, ist weitgehend vorbei. Deswegen warten zurzeit viele ab", so Maschmeyer. Anders als börsennotierte Start-up-Investoren wie Rocket Internet könne er jedoch in Ruhe abwarten, bis der Preis für den Verkauf stimme, sagte Maschmeyer und nutzte das Interview so auch zu einem kleinen Seitenhieb auf Rocket-Gründer Oliver Samwer: "Generell ist Private Equity in einer Public-Listed Company ein Widerspruch in sich."



