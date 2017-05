Genf - Vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich waren Anleger Anfang April vorsichtig positioniert, so Olivier Mulin und Cédric Daras, Senior Fondsmanagers des RAM (Lux) Tactical Funds - Convertibles Europe Fund (ISIN LU0280065946/ WKN A0PDTZ) bei RAM Active Investments.Doch nach den Ergebnissen des ersten Wahlgangs habe sich die politische Unsicherheit gelegt und Anleger hätten begonnen wieder in Risikoanlagen zu investieren. Ermutigende Fundamentaldaten hätten zudem die Kapitalströme in Richtung Eurozone verstärkt.

