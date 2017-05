Hamburg (ots) - Im Rennen um Platz 16 und damit die Berechtigung, gegen Braunschweig um den Klassenverbleib in der Fußball Bundesliga zu spielen, verfügt der Hamburger SV eindeutig über die größte Erfahrung. Augsburg ist nicht ganz unerwartet unten mit dabei, und mit dem VfL Wolfsburg mischt zudem ein Überraschungskandidat aussichtsreich mit.



Wettanbieter mybet bietet unter www.mybet.com ab sofort Quoten an wie folgt:



Wer muss 2016/17 in die Relegation?



Der HSV - Quote 1.50 Der VfL Wolfsburg - Quote 2.85 Der FC Augsburg - Quote 11.00



Die Quoten besagen, dass die Buchmacher die Rothosen vom HSV am Saisonende auf Tabellenplatz 16 erwarten, dass auch der VfL Wolfsburg durchaus Chancen hat, und dass der FC Augsburg höchstwahrscheinlich nicht Relegation spielen muss. Ob die Rothosen am Ende tatsächlich die Tothosen sind?



