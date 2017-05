Berlin (ots) -



- Investoren-Konferenz der Quirin Privatbank bringt Investoren und Kapitalmarktunternehmen an einen Tisch - Erfolgsformat findet bereits zum dritten Mal in Folge statt - Hohe Qualität der Veranstaltung durch eigens für Konferenz erstelltes Aktien-Research untermauert



Die Quirin Privatbank (www.quirinprivatbank.de) veranstaltet am 1. Juni 2017 bereits zum dritten Mal in Folge die Investoren-Konferenz "Quirin Champions". Über 30 deutsche Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit marktführenden Positionen in ihren jeweiligen Industrien präsentieren sich namhaften internationalen institutionellen Investoren. Die Konferenz findet im Business-/Conference-Center THE SQUAIRE im Frankfurter Flughafen statt.



Die Quirin Privatbank führt auf dieser Veranstaltung vielversprechende und erfolgreiche Unternehmen in Deutschland mit institutionellen Investoren zusammen, darunter namhafte Unternehmen wie die ElringKlinger AG, die Dürr AG, die Vectron AG, die GFT Technologies SE, die Deutz AG und viele mehr. Deren Vorstände und Investor-Relations-Manager stehen interessierten Investoren in Einzelgesprächen und bei Gruppenpräsentationen zur Verfügung.



Gezielt nach dem Ende der Quartals-Berichtssaison platziert, ermöglicht die Veranstaltung den Teilnehmern einen bestmöglichen und direkten Unternehmenskontakt, der so zu anderen Terminen nicht möglich ist. "Mit dieser Konferenz machen wir uns zum starken Partner für beide Seiten und schaffen eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Investoren lernen die Unternehmen persönlich kennen, in die sie investieren wollen. Und die Kapitalmarktunternehmen können selbst aktiv für die Investition in ihr Unternehmen werben - und das auf ganz direktem Wege", erklärt Klaus Soer, Leiter Institutionelles Research der Quirin Privatbank.



Untermauert wird die hohe Qualität der "Quirin Champions"-Konferenz durch ein eigens erstelltes Aktien-Research zu den präsentierenden Gesellschaften. Die entsprechenden Reports werden institutionellen Investoren auf Anfrage zur Verfügung gestellt (equitysales@quirinprivatbank.de).



Über die quirin bank AG, Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft: Der Geschäftsbereich "Kapitalmarktgeschäft" der Quirin Privatbank zählt seit über zehn Jahren zu den etablierten unabhängigen Investmentbanken in Deutschland mit Fokus auf den unternehmergeführten Mittelstand. Im Mittelpunkt der Firmenphilosophie stehen die Betreuung von institutionellen Investoren mit einem eigenen Research-Produkt sowie die kompetente und faire Beratung der Kunden durch ein professionelles Institutional Sales Team. Zusammen mit dem Bereich Corporate Finance bietet das Kapitalmarktgeschäft der Quirin Privatbank die volle Bandbreite von Kapitalmarktprodukten einer Investment Boutique aus einer Hand an. In den vergangenen Jahren konnten im Rahmen von mehr als 250 Kapitalmarkttransaktionen (Corporate Bonds, Wandelanleihen, Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen) über 6,5 Mrd. Euro für mittelständische Unternehmen eingeworben bzw. platziert werden.



