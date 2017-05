Hamburg (ots) - Sänger Johannes Oerding (35), seit acht Jahren mit Entertainerin Ina Müller (51) liiert, nimmt es bei der Beschreibung seiner Gefühle genau. "Ich bin nicht verknallt wie in den ersten vier Wochen", sagt er im Interview mit GALA (Ausgabe 21/17, ab heute im Handel). "Ich kann nur sagen: I'm in love. Es gibt immer wieder kleine Momente, in denen aufblitzt, weswegen ich mich genau in diese Frau verguckt habe. Das kann einer ihrer Sätze sein. Oder eine Geste." Sein aktuelles Album "Kreise" betrachtet er als Liebesbeweis für Ina Müller. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass meine Songs nicht meine Beziehung widerspiegeln."



