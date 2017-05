Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt seine klaren Kursverluste vom Vortag am Donnerstag weiter fort. Nach einem schwachen Start in den Handelstag hat der Leitindex SMI seine Verluste am späten Vormittag dann nochmals etwas ausgebaut, so dass nun die Marke von 8'900 Punkten in greifbare Nähe gerückt ist. Am Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...