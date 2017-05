Baden-Baden (ots) -



100 Billionen Bakterien leben auf dem und im Körper, die meisten erfüllen lebenswichtige Aufgaben: Sie verdauen Nährstoffe, schirmen ab vor Krankheiten, bilden die schützende Hautflora. Andere stellen als Krankheitserreger eine Gefahr für den Menschen dar. Das SWR Wissensmagazin "odysso" nimmt Bakterien in den Fokus und zeigt, wie Hygienestandards vor Erregern schützen, macht eine Zeitreise in das Mittelalter und untersucht, wie der gezielte Einsatz von Viren gegen Lebensmittelinfektionen helfen kann. Zu sehen in "odysso: Bakterienalarm - Wie geht Hygiene wirklich?", am Donnerstag, 1. Juni, 22 Uhr im SWR Fernsehen.



Hygiene in Pflegeheimen und Krankenhäusern Zu wenig und schlecht ausgebildetes Personal - das ist ein Mangel vieler Alten- und Pflegeheime. Dabei kommen oft auch grundlegende Hygienestandards zu kurz, was die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigt. Fachkräfte, die in die Altenheime gehen, sollen Bewohner und Personal in der Einhaltung der Hygienerichtlinien unterrichten. Hygiene ist auch oberstes Gebot in Krankenhäusern. Doch in der Praxis lassen sich die Hygienevorschriften so gut wie nie einhalten, sagt Dr. Matthias Kochanek von der Uniklinik Köln. Laut seinen Berechnungen wären mehr als doppelt so viele Pflegekräfte nötig, um alle Vorschriften einzuhalten. Auch die Fortschritte in der OP-Technik stellen Krankenhäuser vor neue Herausforderungen: Minimal-invasives OP-Instrumentarium ist anfällig für den Besatz von Keimen; aufwändige Verfahren der Reinigung, Desinfektion und Sterilisierung sind nötig, um absolute Keimfreiheit zu gewährleisten. Im Bereich der Lebensmittelherstellung könnte in Zukunft ein überraschendes Mittel gegen ungewollte Bakterien helfen: Bakteriophagen, eine bestimmte Virenart, greifen Salmonellen oder Listerien an und vernichten sie. Einige Länder, zum Beispiel USA oder Schweiz, setzen Phagen bereits gezielt gegen pathogene Keime ein



Hygiene im Alltag - früher und heute



Hygiene war schon seit dem Mittelalter lebens- und überlebenswichtig, aber damals nahm man es noch nicht so genau damit. Hausmüll und Exkremente landeten auf der Straße. Erst langsam fand man zur Körper- und Umwelthygiene. Der Holländer van Leeuwenhouk legte schließlich im 18. Jahrhundert die Grundlage zur Hygieneforschung in der Medizin, die schließlich auch auf den Privatbereich der Menschen mit Wasch- und Putzmittelwahn übergreift.



Trotzdem kommt man auch heute regelmäßig mit Erregern in Kontakt - vor allem über die Hände. "odysso" untersucht: Mit welchen Bakterien kommen wir tatsächlich im Alltag in Kontakt? Welche können uns gefährlich werden und welche nicht? Dem heutigen Putz- und Hygienewahn vieler Deutscher hält der Innenraumschadstoffexperte Holger Gries entgegen: Er zeigt, wann Desinfektionsmittel im Haushalt tabu sind.



