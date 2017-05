Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt seine klaren Kursverluste vom Vortag am Donnerstag weiter fort. Nach einem schwachen Start in den Handelstag hat der Leitindex SMI seine Verluste am späten Vormittag dann nochmals etwas ausgebaut, so dass nun die Marke von 8'900 Punkten in greifbare Nähe gerückt ist. Am Markt wird einhellig die politische Unsicherheit in den USA um Präsident Donald Trump als Belastungsfaktor genannt.

Das Politchaos im Weissen Haus belaste die Gemüter der Anleger. Zudem meldeten sich vermehrt Stimmen, dass Trump womöglich seines Amtes enthoben werden könnte. Das sei so ziemlich das schlimmste anzunehmende Szenario, sagt ein Händler. Denn damit würde weder sein massives Investitionsprogramm noch die angekündigte Steuerreform je das Tageslicht erblicken und die Kursgewinne, die zuletzt vor allem darauf gebaut hatten, dürften sich umkehren. In einem solchen Fall sei mit massiven Verlusten zu rechnen.

Der Swiss Market Index (SMI) weist am Mittag gegen 12.20 Uhr ein Minus von 1,04% auf 8'908,22 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsst 1,15% auf 1'396,44 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,08% auf 10'098,59 ...

