Bad Homburg (ots) - Turnusgemäß wurden bei der heutigen Mitgliederversammlung des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller die Vorstandswahlen durchgeführt.



Einstimmig wiedergewählt wurden: Peter Modelhart (Geschäftsführer Jaguar Land Rover Deutschland GmbH) Markus Schrick (Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland GmbH)



Einstimmig neu in den Vorstand berufen wurden: Albéric Chopelin (Generaldirektor Peugeot Citroen Deutschland GmbH) Uwe Hochgeschurtz (Vorsitzender des Vorstandes Renault Deutschland AG) Frank Jürgens (Sprecher der Geschäftsführung Skoda Auto Deutschland GmbH)



Als Vorstandsmitglied und als Vizepräsident wurde einstimmig wiedergewählt: Thomas Hausch (Geschäftsführer Nissan Center Europe GmbH)



Zum Vorstand gehören weiterhin: Tom Fux (Präsident Toyota Deutschland GmbH) Thomas Wysocki (Geschäftsleitung Suzuki International Europe GmbH).



Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK) wurde im Jahr 1952 in Frankfurt am Main gegründet. Heute gehören fast alle in Deutschland vertretenen Generalvertretungen der internationalen Hersteller mit insgesamt 34 Pkw- und Nfz-Marken dem Verband an.



Der aktuelle VDIK-Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:



Reinhard Zirpel, Präsident



Thomas Hausch, Vizepräsident Geschäftsführer Nissan Center Europe GmbH



Albéric Chopelin Generaldirektor Peugeot Citroen Deutschland GmbH



Tom Fux Präsident Toyota Deutschland GmbH



Frank Jürgens Sprecher der Geschäftsführung SKODA AUTO Deutschland GmbH



Uwe Hochgeschurtz Vorsitzender des Vorstandes Renault Deutschland AG



Peter Modelhart Geschäftsführer Jaguar Land Rover Deutschland GmbH



Markus Schrick Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland GmbH



Thomas Wysocki Geschäftsleitung SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH



