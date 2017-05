DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Verbraucherschützer werden in den kommenden Monaten ausufernde Inkassokosten ins Visier nehmen. "Wir haben immer mehr Beschwerden über massive Kostentreiberei. Aus kleinen Forderungen werden sehr schnell große", sagte Verbraucherzentrale-NRW-Vorstand Wolfgang Schuldzinski am Donnerstag in Düsseldorf.

Auch renommierte Unternehmen schreckten nicht davor zurück, aus einer Forderung von 20 Euro gegen ihre Kunden sehr schnell 200 Euro werden zu lassen. Eine nicht eingelöste Lastschrift, weil das Gehalt noch nicht auf dem Konto war, reiche dafür schon.

Ohne eine Mahnung werde der Vorgang an eine Inkassofirma weitergegeben, die dann mit Maximal- und Doppelgebühren gegen die Kunden zu Felde ziehe. Man sei bereits mit einigen Unternehmen in Kontakt getreten und werde notfalls mit Abmahnungen und Musterprozessen versuchen, die Inkassokosten zu begrenzen./fc/DP/tos

