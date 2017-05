Die Bund-Länder-Finanzreform beschäftigt die Unionsfraktion im Bundestag weiterhin. Die Reform ist das letzte große Projekt der Großen Koalition vor den Bundestagswahlen im Herbst, sorgt aber momentan für Diskussionen.

In der Unions-Bundestagsfraktion sind am Donnerstag neue Differenzen über die Bund-Länder-Finanzreform aufgebrochen. Bundestagspräsident Norbert Lammert kritisierte nach Teilnehmerangaben die Aufhebung des sogenannten Kooperationsverbots im Grundgesetz, wodurch der Bund an den Ländern vorbei finanzschwachen Kommunen direkt Geld etwa zur Schulsanierung geben können soll.

Eine solche Änderung im Grundgesetz ...

