Mountain View - Google rüstet seine Dienste in grossem Stil mit künstlicher Intelligenz auf und greift dabei die Rivalen Apple, Amazon und Facebook an. So macht der digitale Assistent des Internet-Konzerns nun Apples sprechender Siri-Software Konkurrenz direkt auf dem iPhone. Und mit dem automatisierten Teilen von Fotos könnte Google Facebooks Bilderplattform Instagram das Wasser abgraben. Zudem gibt es künftig auch von Google eine vollwertige Brille zur Anzeige virtueller Realität, die mit Technik der Facebook-Firma Oculus konkurrieren wird. Und Telefonate über Googles "Home"-Lautsprecher sollen die Geräte attraktiver im Wettbewerb mit Amazons tonangebendem Konkurrenzgerät "Echo" machen.

Es gehe um den Übergang von einer Welt, in der sich alles um das Smartphone dreht, zu einer, die von künstlicher Intelligenz bestimmt werde, sagte Google-Chef Sundar Pichai auf der Entwicklerkonferenz Google I/O am Mittwoch. Das solle auch die Dienste für die Nutzer besser machen. Digitale Assistenten gelten als aussichtsreicher zukünftiger Weg, mit Computer-Technik zu kommunizieren. "Es sollte der einfachste Weg sein, etwas zu erledigen", betonte Forschungschef Scott Huffman.

Google "Home" als Antwort auf Amazons "Alexa"

Apple hat Siri schon seit 2011 in den iPhones, aber der Trend bekam einen neuen Schub als Amazon einen Überraschungserfolg mit der Assistenz-Software Alexa in seinem vernetzten "Echo"-Lautsprecher landete. Google verkauft "Home", seine Antwort darauf, seit Herbst.

Ausserdem bietet Google demnächst zunächst in den USA kostenlose Telefongespräche zwischen den "Home"-Geräten an und lässt auch Anrufe ins herkömmliche Netz machen. Amazon hatte gerade erst vergangenen Woche einen ersten "Echo"-Lautsprecher ...

