NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Mehrzahl der deutschen Firmenchefs stellt sich in der Zukunft auf eine wachsende Digitalisierung ihres Unternehmens ein. 61 Prozent gehen davon aus, dass der Trend zum Einsatz vernetzter Systeme ihre "interne Produktions- und Dienstleistungskette" verändern wird. Rund zwei Drittel (67 Prozent) sehen sogar einen Trend zur digitalen Vernetzung ihrer Firma mit Zulieferern und Kunden, wie aus einer am Donnerstag in Nürnberg veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht.

Nach Erkenntnissen der Nürnberger Arbeitsmarktforscher geht aber noch immer ein großer Teil der befragten 12 000 Betriebe davon aus, dass die Digitalisierung für sie vorerst nicht von Bedeutung sein wird. 10 Prozent rechnen demnach im Zusammenhang mit der sogenannten Industrie 4.0 in den kommenden fünf Jahren mit "keinen Veränderungen" ihrer internen Abläufe. 29 Prozent erklärten, für ihre Produktion oder Dienstleistungen werde die Digitalisierung erst einmal "ohne Relevanz" sein.

Mit dem Einsatz selbst lernender Systeme - der dritten Stufe der Industrie 4.0 - rechnet in den kommenden fünf Jahren dagegen nur ein Drittel der bereits im Jahr 2015 befragten Unternehmen. 15 Prozent sehen hier erst mal "keine Veränderung", 52 Prozent halten den Einsatz selbstlernender digitaler Systeme in ihrem Betrieb zumindest in den kommenden fünf Jahren für irrelevant.

Nicht erkennbar ist der Studie zufolge die von manchen im Zuge der Digitalisierung befürchtete Tendenz zum Personalabbau. Entsprechende Hinweise dafür habe die Firmenbefragung nicht geliefert. Bei der Einstellung neuer Beschäftigter legten Unternehmen, die sich auf eine stärkere Digitalisierung einstellten, allerdings - neben einer entsprechenden Qualifikation - Wert auf "Team-Kompetenzen", wie die Autoren der Studie betonen. Wegen des mit der Digitalisierung erwarteten höheren Termindrucks sollten künftige Beschäftigte auch zeitlich flexibel sein./kts/DP/tos

