Endor AG: Jahreszahlen 2016

DGAP-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Endor AG: Jahreszahlen 2016 18.05.2017 / 13:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ENDOR AG: Jahreszahlen 2016

Landshut, 18. Mai 2017

Die ENDOR AG veröffentlicht ihre Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2016. Im Berichtsjahr betrug der Konzernumsatz 11,04 Mio. EUR nach 10,97 Mio. EUR (2015). Der Umsatz lag somit aufgrund von Währungseffekten entgegen der Meldung vom 3. Februar 2017 geringfügig über dem Vorjahreswert. Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern 2016 betrug 868 TEUR nach 1.363 TEUR (2015). Das bilanzielle Eigenkapital im Konzern erhöhte sich von 1.500 TEUR auf 2.429 TEUR.

Im geprüften Einzelabschluss der ENDOR AG stieg der Umsatz von 9,33 Mio. EUR (2015, angepasst auf die Neudefinition der Umsatzerlöse nach dem BilRUG) um 9% auf 10,2 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss nach Steuern 2016 betrug 804 TEUR nach 1.719 TEUR (2015), der Cashflow gemäß DVFA/SG betrug 1.564 TEUR nach 2.163 TEUR (2015). Dementsprechend verbesserte sich das bilanzielle Eigenkapital der ENDOR AG von 1.737 TEUR auf 2.613 TEUR.

Thomas Jackermeier, CEO der ENDOR AG: "Wir konnten 2016 ohne wesentlich Impulse durch das Erscheinen wichtiger Rennspiele den Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres halten. Eine gestiegene Kostenbasis sowie insbesondere erhöhte Aufwendungen in der Produktentwicklung führten zu einem enttäuschenden Rückgang des Konzerngewinns um 36%. Letztlich war 2016 für uns ein wichtiges Jahr der Konsolidierung und Weichenstellung für das weitere Unternehmenswachstum. Die Markteinführung unseres Lenkrads für die Playstation 4 im 2. Quartal sowie der angekündigte Launch der Rennspiele GT Sport, Forza Motorsport 7 und Project Cars II für das 2. Halbjahr werden 2017 neben einem Umsatzschub auch wieder zu einem höheren Konzerngewinn führen."

Der geprüfte Jahresabschluss 2016 und der Konzernabschluss stehen unter www.endor.ag zum Download bereit.

Über die ENDOR AG - www.endor.ag Die ENDOR AG entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für

Spielkonsolen und PCs. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt ENDOR in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").

Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft ENDOR in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.

Die ENDOR AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 33 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 52 Personen für ENDOR tätig.

Kontakt: Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender Tel.: +49(0)871-9221 122 ir@endor.ag Seligenthalerstr. 16a 84034 Landshut

18.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Endor AG Seligenthaler Str. 16a 84034 Landshut Deutschland Telefon: +49-(0)871-9221-122 Fax: +49-(0)871-9221-221 E-Mail: ir@endor.ag Internet: www.endor.ag ISIN: DE0005491666 WKN: 549166 Börsen: Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

575245 18.05.2017 CET/CEST

ISIN DE0005491666

AXC0194 2017-05-18/13:22