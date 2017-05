NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gesunken. Im Verlauf des Vormittags haben die Notierungen die leichten Verluste aus dem asiatischen Handel ausgeweitet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel gegen Mittag um 92 Cent auf 51,29 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 83 Cent auf 48,24 Dollar.

Wegen politischer Turbulenzen in den USA meiden Investoren nach Einschätzung von Marktbeobachtern riskantere Anlagen, was auch die Ölpreise belastet. Zuletzt hatte das US-Justizministerium zur Untersuchung möglicher Verstrickungen zwischen dem Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump und Russland einen Sonderermittler eingesetzt.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank wird der Rückgang der Ölpreise durch die Kursentwicklung des US-Dollars etwas gebremst. Wegen der politischen Turbulenzen in den USA hatte die amerikanische Währung zuletzt an Wert verloren. Da Öl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht eine schwächere US-Währung den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger und stützt die Nachfrage./jkr/jsl/stb

