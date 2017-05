Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Skandale um US-Präsident Donald Trump werden immer mehr zur Belastung für die Aktienmärkte. Der DAX gibt den zweiten Tag in Folge nach, am Donnerstagmittag um 0,9 Prozent auf 12.520 Punkte. "Eine Amtsenthebung des US-Präsidenten wird immer offener diskutiert. Da ist es verständlich, wenn Investoren nach der jüngsten Aktien-Rally Kursgewinne einbuchen", sagt Analyst Ian Williams von Peel Hunt. Der Euro-Stoxx-50 verliert 1,1 Prozent auf 3.545 Punkte.

Der Druck auf Trump steigt. Die Ermittlungen zu Verbindungen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam des Präsidenten gewinnen an Dynamik. Das US-Justizministerium ernannte überraschend den früheren Chef der Bundespolizei FBI, Robert Mueller, zum Sonderermittler. Der Posten ist mit umfassenden Ermittlungsvollmachten ausgestattet und vor politischer Einflussnahme geschützt.

Analyst Chris Weston vom Broker IG Markets bezweifelt, dass es tatsächlich zu einer Amtsenthebung Trumps kommen werde. Allerdings hätten dessen große Pläne wie der einer Steuersenkung "einen schweren Schlag bekommen". Es stelle sich zunehmend die Frage, ob der Präsident überhaupt noch bei einem seiner Versprechen "liefern" könne. Viele Fragen seien offen, es werde viel spekuliert und Investoren täten das, was sie in solchen Situationen stets tun: "Sie sichern ihre Portfolios ab", sagt Weston.

Risiko verkaufen und sichere Anlagen kaufen

Das belastet einerseits Aktien und sorgt andererseits für Käufe vermeintlich sicherer Anlagen. So sind zehn jährige Bundesanleihen auf den höchsten Kurs seit Ende April gestiegen. Im Londoner Handel mit Krediten sind die Preise für Absicherungen gegen Schuldnerausfälle stark gestiegen. Die Feinunze Gold verteuert sich um 0,2 Prozent auf 1.261 US-Dollar, auf Wochensicht ist der Preis um rund 40 Dollar gestiegen. An den Devisenmärkten wertet der als sichere Valuta geltende Yen auf.

Der Dollar steht zum Euro dagegen nicht länger unter Druck. Hier nehmen Anleger Kursgewinne im Euro mit, nachdem dieser in den vergangenen vier Tagen von 1,0860 bis auf 1,1170 stark aufgewertet hat. Am Mittag gibt die Gemeinschaftswährung auf 1,1128 Dollar nach.

An Europas Aktienmärkte werden solche Titel und Sektoren verkauft, die als risikoreich gelten. Der Bankensektor verliert 1,9 Prozent und der konjunktursensible Automobilsektor ebenfalls 1,9 Prozent. Commerzbank büßen 2,5 Prozent ein und BMW 2,9 Prozent. Der Rohstoffsektor verliert 1,4 Prozent, belastet von Preisverlusten bei Rohöl sowie Kohle und Industriemetallen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent fällt um knapp 2 Prozent auf 51,25 US-Dollar.

Gute Ergebnisse stützen Merck-Aktie nicht

Merck-Aktien verlieren im Gleichschritt mit dem DAX 1 Prozent. Der Pharma- und Chemiekonzern hat im ersten Quartal mehr Umsatz und Gewinn erzielt als Analysten erwartet hatten. Mit den Aktienverkäufen auf breiter Front geben jedoch auch Merck KGaA nach. Auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank bemüht sich diese um mehr Zuversicht. Das Jahr 2017 werde "ein weiteres Jahr des Umbaus, aber unter besseren Vorzeichen", sagte Vorstandschef John Cryan. Das hilft der Aktie jedoch nicht, die um 1,6 Prozent nachgibt.

In London steigen die Aktien von Burberry um 2,4 Prozent gegen die allgemeine Marktschwäche. Der Hersteller kostspieliger Trenchcoats und Handtaschen hat im vergangenen Jahr fast 400 Millionen Pfund Gewinn gemacht und erhöht die Dividende. Fiat Chrysler stellen im schwachen Markt in Europa den Hauptverlierer mit über 6 Prozent Minus unter den Autowerten. "Nach der EU-Kommission gibt es jetzt auch ernsthafte Kläger gegen Fiat", sagt ein Händler mit Verweis auf Berichte, wonach auch das US-Justizministerium Klagen wegen falscher Emissionswerte vorbereitet. "Die EU ist eben ein zahnloser Tiger, was die fehlende Entschädigung europäischer Käufer bei VW gezeigt hat", so der Händler: "Die US-Justiz ist da ein ganz anderes Kaliber".

Unter den deutschen Nebenwerten verlieren Wirecard nach Veröffentlichung von Quartalsergebnissen des Bezahldienstleisters 2,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.541,10 -1,22 -43,73 7,62 Stoxx-50 3.212,11 -1,02 -32,95 6,70 DAX 12.514,47 -0,93 -117,14 9,00 MDAX 24.441,76 -0,99 -243,95 10,15 TecDAX 2.169,36 -1,31 -28,69 19,74 SDAX 10.646,65 -1,58 -171,39 11,84 FTSE 7.401,45 -1,36 -102,02 3,62 CAC 5.255,82 -1,17 -62,06 8,09 Bund-Future 161,90% 0,44 0,73 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1135 +0,07% 1,1127 1,1143 +5,9% EUR/JPY 122,89 -0,87% 123,96 124,20 -0,0% EUR/CHF 1,0882 -0,41% 1,0927 1,0923 +1,6% EUR/GBP 0,8540 -0,68% 0,8599 1,1615 +0,2% USD/JPY 110,35 -0,94% 111,40 111,44 -5,6% GBP/USD 1,3038 +0,76% 1,2940 1,2942 +5,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,25 49,07 -1,7% -0,82 -14,6% Brent/ICE 51,33 52,21 -1,7% -0,88 -12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,80 1.261,35 +0,3% +3,45 +9,8% Silber (Spot) 16,80 16,89 -0,6% -0,09 +5,5% Platin (Spot) 937,95 947,00 -1,0% -9,05 +3,8% Kupfer-Future 2,49 2,55 -2,2% -0,06 -1,1% ===

