Die Beratungen über einen Beitritt der Nato in die Anti-IS-Allianz dauern an. Deutschland äußerte sich zuletzt zurückhaltend über den Beitritt, andere Staaten fordern ein klares Zeichen der politischen Unterstützung.

Eine Woche vor dem Nato-Gipfel in Brüssel ist der von den USA gewünschte Beitritt der Allianz zur Anti-IS-Koalition weiter offen. Die Beratungen dauerten noch an, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag. Er erinnerte daran, dass sich die ...

