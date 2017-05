Berlin (ots) -



Ein Buch fürs Leben, bei dem das Innere mit dem Äußeren im Einklang steht. Meine ersten Lebensjahre liegt in der komplett überarbeiteten Ausgabe vor und ist ein staunenswertes Beispiel für Buchkunst.



In Naturleinen gehüllt und mit Silberprägung präsentieren sich die 100 Exemplare des aufwendig hergestellten Tagebuchs, Fotoalbums und Illustrationsbands.



Bilder und kurze Texte laden auf 96 unterschiedlich gestalteten Seiten zum Schreiben, Malen und Kleben ein.



Gedruckt wurde das großformatige Buch in Berlin und von Hand gebunden im Don-Bosco Jugendwerk in Burgstädt (Sachsen), eine überregionale Einrichtung der beruflichen und gesellschaftlichen Rehabilitation junger Menschen mit Behinderung.



Aufbewahrt in einer Holzschatulle mit einem Prägedruck ist dieses Buch ideal, um Erinnerungen an eine Zeit festzuhalten, die sich sonst allzu leicht verfüchtigen.



Meine ersten Lebensjahre hat eine lange Reise hinter sich und viele Menschen haben daran mitgearbeitet. Menschen, die ihren Beruf zur Berufung gemacht haben, die lieben, was sie machen, und die Freude an einzigartigen Büchern haben.



"Mein ersten Lebensjahre" erscheint in limitierte Auflage, 100 Exemplare, nummeriert und signiert, mit Zertifikat, Euro 128,50 http://wackerundfreunde.de/buecher/ http://ots.de/uNXoS



Im Wacker und Freunde erschien 2014 die erste Ausgabe von Meine ersten Lebensjahre, dann folgte Herr Katz, Isolde und ich - oder wie macht man eigentlich ein Buch? (2015), ausgezeichnet mit dem EMYS-Sachbuchpreis 10/2015. Nach der komplett überarbeiteten Neuausgabe von Meine ersten Lebensjahre (2016) ist als zweites Kindersachbuch in Vorbereitung: Klappe, Cut, Hurra - oder wie macht man eigentlich einen Film?



