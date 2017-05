Strasbourg (ots) - "Typisch ARTE!": Neben einer mit hochwertigen TV-Erstausstrahlungen bestückten Sendewoche vom 27. Mai bis 2. Juni, stellt ARTE seinen Zuschauern und Nutzern zum 25. Jubiläum ab Samstag, dem 20. Mai 2017, einen Monat lang eine Jubiläumsplaylist unter http://www.arte.tv/25jahre bereit.



Die ARTE-Mitarbeiter haben eine Auswahl aus einem Vierteljahrhundert ARTE-Programm getroffen: In dem Best-of finden sich Magazine mit der unverwechselbaren Handschrift des Senders wie "Karambolage", "Tracks", "Mit offenen Karten", aufsehenerregende Dokumentationen wie "Gozo - Eine Insel, zwei Opern" von Claus Wischmann oder "Monsanto, mit Gift und Genen" von Marie-Monique Robin, ebenso überraschende wie prägende Spielfilme mit "Good Bye, Lenin!" von Wolfgang Becker oder "Lola rennt" von Tom Tykwer, fesselnde Serien wie Jane Campions "Top Of The Lake" oder herausragende Dokumentationsreihen wie Ken Burns und Lynn Novicks "The War", produziert von PBS. Die Musikgeschichte führen hier David Bowie oder Daniel Barenboim mit legendären Konzerten wie "Live aus Ramallah - Das West-Eastern Divan Orchestra" an.



Insgesamt füllen über 50 Programme die Playlist. Freuen Sie sich u. a. auf folgende Programm- höhepunkte aus 25 Jahren ARTE, die Fernsehgeschichte geschrieben haben:



Fernseh- und Spielfilme "Abschlußklasse" von Cédric Klapisch "Die Klavierspielerin" von Michael Haneke "Good Bye, Lenin!" von Wolfgang Becker "Lola rennt" von Tom Tykwer "Marius und Jeannette" von Robert Guédiguian "Oh Boy" von Jan-Ole Gerster



Serien "Die Elsässer" von Michel Favart, Henri de Turenne & Michel Deutsch "Kindkind" von Bruno Dumont "Silex and the City" von Jean-Paul Guigue "Top Of The Lake" von Jane Campion



Kunst und Kultur "Blau" von Derek Jarman "Body Remix/Goldberg Variationen" von Marie Chouinard "Die Abenteurer der modernen Kunst" von Dan Franck "Dr. Bowie & Mr. Jones" von Gilles Nadeau "Durch die Nacht mit: Christoph Schlingensief und Michel Friedman" "Gozo - Eine Insel, zwei Opern" von Claus Wischmann "Hamburger Lektionen" von Romuald Karmakar "Hellfest 2015 - Masters of Rock Scorpions, Limp Bizkit, Airbourne, Slash, Korn" "Hitchcock - Truffaut" von Kent Jones "Kino, unsere Zeit: Martin Scorsese" von André S. Labarthe "Palettes: Die Beschaffenheit des Lichts" von Alain Jaubert "Rhythm is it" von Thomas Grube & Enrique Sánchez Lansch "Sasha Waltz in der Elbphilharmonie: Figure Humaine" von Marcus Richardt "West Eastern Divan Orchestra & Daniel Barenboim live aus Ramallah"



Gesellschaft, Aktualität und Geschichte "Blood in the Mobile" von Frank Piasecki Poulsen "Die Ära Obama: Yes we can" von Norma Percy, Brian Lapping & Paul Mitchell "Goldman Sachs - eine Bank lenkt die Welt" von Jérôme Fritel & Marc Roche "IS - Die Wirtschaftsmacht der Gotteskrieger" von Jérôme Fritel & Stéphane Villeneuve "Monsanto, mit Gift und Genen" von Marie-Monique Robin "The War" von Ken Burns & Lynn Novick



Entdeckung und Wissenschaft "Der kluge Bauch - unser zweites Gehirn" von Cécile Denjean "Die Alpen von oben - Vom Königssee ins Isartal" von Lisa Eder Insekten, Superhelden auf sechs Beinen von Björn Platz Kubrick, Nixon und der Mann im Mond von William Karel "Töte zuerst!", Der israelische Geheimdienst Schin Bet von Dror Moreh "Zu Tisch in Kuba" von Alix François Meier



Magazine "28 Minuten" "ARTE Journal Junior" "Brut" "Die Woche vor 50 Jahren" "Karambolage" "Mit offenen Karten" "Streetphilosophy" "Tracks" "Xenius: Wir funktioniert moderner Flugzeugbau?"



