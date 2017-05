Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.348,00 -0,40% +4,79% Euro-Stoxx-50 3.538,47 -1,29% +7,54% Stoxx-50 3.209,61 -1,09% +6,61% DAX 12.514,39 -0,93% +9,00% FTSE 7.395,81 -1,43% +3,54% CAC 5.250,11 -1,27% +7,98% Nikkei-225 19.553,86 -1,32% +2,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,87% +41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,20 49,07 -1,8% -0,87 -14,7% Brent/ICE 51,31 52,21 -1,7% -0,90 -12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,37 1.261,35 +0,2% +2,03 +9,7% Silber (Spot) 16,80 16,89 -0,6% -0,09 +5,5% Platin (Spot) 937,05 947,00 -1,1% -9,95 +3,7% Kupfer-Future 2,49 2,55 -2,0% -0,05 -0,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der heftigsten Talfahrt seit zehn Monaten heißt es an der Wall Street Wunden lecken. Doch die politische Krise um US-Präsident Donald Trump schreitet voran und verhindert eine Erholung. Nun soll der ehemalige FBI-Chef Robert Mueller als Sonderermittler Licht ins Dunkel der Russland-Affäre um Trump bringen. Beobachter in Washington sprechen von einem völligen politischen Stillstand angesichts der Skandale um Trump. Wie der in dieser Situation eine Steuerreform durch die Legislative bringen wolle, bleibe schleierhaft, heißt es. Daher rechnen Marktakteure mit einem weiteren Auspreisen der mit Trump verbundenen Hoffnungen am Aktienmarkt. Dennoch scheint sich eine gewisse Stabilisierung am Aktienmarkt einzustellen, die Abwärtsdynamik des Vortages dürfte nicht erreicht werden. Denn mittelfristig dürfte selbst ein Rücktritt oder eine Amtsenthebung Trumps keine realwirtschaftlichen Folgen nach sich ziehen, heißt es.

Die EU-Kommission hat eine Millionenstrafe gegen Facebook wegen irreführender Angaben bei der Übernahme von Whatsapp verhängt. Vorbörslich gibt der Wert 0,8 Prozent nach.

Cisco brechen um 7,5 Prozent ein. Der Netzwerkausrüster hat in seinem dritten Geschäftsquartal beim Ergebnis wieder etwas zugelegt, nachdem die Gewinne zuletzt stagniert hatten. Beim Umsatz ging es aber bereits das sechste Quartal in Folge abwärts. Das Unternehmen warnte zudem vor einem weiteren Umsatzrückgang im laufenden Quartal und kündigte zudem an, im Zuge der Restrukturierung weitere 1.100 Stellen zu streichen.

L Brands steigen um 4,7 Prozent. Der Bekleidungskonzern hat mit besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen aufgewartet und zudem den Ausblick nach oben genommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 13:30 EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 27. April -US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: +18,0 zuvor: +22,0 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 236.000 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Skandale um US-Präsident Donald Trump werden immer mehr zur Belastung für die Aktienmärkte. "Eine Amtsenthebung des US-Präsidenten wird immer offener diskutiert. Da ist es verständlich, wenn Investoren nach der jüngsten Aktien-Rally Kursgewinne einbuchen", sagt ein Analyst. Zwar wird bezweifelt, dass es tatsächlich zu einer Amtsenthebung Trumps kommen werde. Allerdings hätten dessen große Pläne wie der einer Steuersenkung "einen schweren Schlag bekommen". Das belastet einerseits Aktien und sorgt andererseits für Käufe vermeintlich sicherer Anlagen. So sind zehn jährige Bundesanleihen auf den höchsten Kurs seit Ende April gestiegen. Der Dollar steht zum Euro dagegen nicht länger unter Druck. Hier nehmen Anleger Kursgewinne im Euro mit. Merck KGaA verlieren im Gleichschritt mit dem DAX 1 Prozent. Der Konzern hat mehr Umsatz und Gewinn erzielt als Analysten erwartet hatten. Mit den Aktienverkäufen auf breiter Front geben jedoch auch Merck nach. Auf der HV der Deutschen Bank bemüht sich diese um mehr Zuversicht. Das hilft der Aktie jedoch nicht, die um 1,6 Prozent nachgibt. Burberry steigen um 2,4 Prozent. Der Konzern hat im vergangenen Jahrordentlich verdient und erhöht die Dividende. Fiat Chrysler stellen im schwachen Markt den Hauptverlierer mit über 6 Prozent Minus unter den Autowerten. Dem Unternehmen droht eine Klage in den USA wegen Abgasmanipulationen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1137 +0,09% 1,1127 1,1143 +5,9% EUR/JPY 122,93 -0,84% 123,96 124,20 -0,0% EUR/CHF 1,0883 -0,40% 1,0927 1,0923 +1,6% EUR/GBP 0,8542 -0,66% 0,8599 1,1615 +0,2% USD/JPY 110,36 -0,93% 111,40 111,44 -5,6% GBP/USD 1,3038 +0,76% 1,2940 1,2942 +5,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die sich immer schneller drehende Spirale politischer Skandale in den USA hat auch die Aktienmärkte in Ostasien mit nach unten gezogen. Bereits an der Wall Street hatten die Indizes die deutlichsten Tagesverluste seit zehn Monaten verzeichnet. Vor diesem Hintergrund ging es an den asiatischen Börsen kräftiger nach unten. Den größten Abschlag verzeichnete der Nikkei-225. Der Markt beginnt einzupreisen, dass sich die angekündigte Steuerreform der Trump-Regierung wohl deutlich nach hinten verschieben werde, hieß es. Auf dem US-Dollar lastete mit den Entwicklungen weiter Abgabedruck. Zum Yen verlor der Greenback weiter an Boden und belastete die Börse in Tokio. Positive Konjunkturdaten gingen in diesem Umfeld völlig unter. Japans Wirtschaft hat im ersten Quartal 2017 an Fahrt gewonnen und ihren Wachstumspfad unter Ministerpräsident Shinzo Abe auf fünf Quartale ausgeweitet. Abermals abwärts ging es mit den Versicherern in Tokio. Sie litten erneut unter den fallenden Renditen am Anleihemarkt. Johnson Electric schossen in Hongkong um 8,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat die Analysten beim Gewinnwachstum positiv überrascht. Für Tencent ging es nach positiven Analystenkommentaren um 1,5 Prozent nach oben. Petrochina fielen um 1,1 Prozent zurück und Sinopec reduzierten sich um 1,3 Prozent. Jefferies hat die beiden Werte abgestuft.

CREDIT

Im europäischen Kredithandel nehmen die Risikoprämien am Donnerstag bei wachsenden Umsätzen zu. Besonders bei den Financials weiten sich die Spreads aus. "Betroffen sind besonders die großen Adressen, die auch in den USA tätig sind", sagt ein Marktteilnehmer. Hier seien die Risikoprämien in den vergangenen Monaten mit der Spekulation um eine bevorstehende Deregulierung der Finanzindustrie gesunken. Das werde wegen der Turbulenzen um Donald Trump nun mit einem Fragezeichen versehen. Ohne die Financials wäre auch der Europe Main Index noch stabiler, sagt er. Der Sub Financials geraten in den Sog des Seniors.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank bemüht sich auf Hauptversammlung um Optimismus

Nach einem turbulenten Jahr bemühen sich die Verantwortlichen der Deutschen Bank auf der diesjährigen Hauptversammlung darum, Zuversicht zu versprühen. 2017 werde "ein weiteres Jahr des Umbaus, aber unter besseren Vorzeichen", sagte Vorstandschef John Cryan in seiner Rede in der Frankfurter Festhalle. Die Bank sehe bessere Ertragschancen, dank der leichten wirtschaftlichen Erholung in Europa und einer robusten US-Wirtschaft. Auf der anderen Seite seien die niedrigen Zinsen weiterhin ein Belastungsfaktor für die gesamte Branche.

Stadler: Dieselskandal wird Audi noch lange beschäftigen

Die Volkswagen-Tochter Audi wird die Folgen aus dem Dieselskandal nicht so schnell hinter sich lassen. Zwar habe der Premiumhersteller bei der Aufarbeitung Fortschritte erzielt. "Der Weg des Aufarbeitens ist (aber) noch lange nicht abgeschlossen", sagte Audi-Chef Rupert Stadler während der Hauptversammlung. Das Unternehmen wolle vor allem Vertrauen bei Behörden und Kunden zurückgewinnen.

Chinesischer Investor startet Übernahmeofferte für Biotest

Aktionäre der Biotest AG können ihre Anteile ab sofort der chinesischen Creat Group Corporation andienen. Die Investmentgruppe bietet 28,50 Euro pro Stammaktie und 19,00 Euro pro Vorzugsaktie von Biotest in bar, wie das im SDAX notierte Pharmaunternehmen am 7. April angekündigt hatte. Die Annahmefrist endet am 15. Juni um Mitternacht.

Parfümeriekette Douglas kauft in Italien zu

Die Parfümeriekette Douglas baut ihr Filialnetz in Italien mit einer Übernahme aus. Das Unternehmen kaufe die beiden Kosmetik- und Parfümerieketten Limoni und La Gardenia Beauty vom Investor Orlando Italy Management. Die beiden Firmen, die unter der Leading Luxury Group firmieren, gehörten mit rund 500 Geschäften in allen Regionen des Landes zu den führenden Fachhändlern für Beauty- und Parfümerieprodukte in Italien.

Grammer: Auftragseingang wegen Machtkampf mit Investoren "halbiert"

