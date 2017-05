Auf dem deutschen Kurszettel dominieren am Donnerstag die roten Vorzeichen. Aufgrund der Turbulenzen rund um die Amtsgeschäfte von US-Präsident Donald Trump stürzt der DAX zeitweise unter die Marke von 12.500 Punkten. Bereits am Vortag hatte das Chaos im Weißen Haus in Washington für fallende Kurse gesorgt.

