Das Internet hat in vielen Branchen für Umwälzungen gesorgt, auch in der Reisebranche. Michael Proffe, proffe-publishing.com, blickt in seiner heutigen Sendung auf zwei Megatrends aus dem Sektor. Sowohl Priceline als auch Expedia haben in den vergangenen Jahren von Veränderungen durch das Internet profitiert. Gerade bei Priceline macht sich das mehr als deutlich im Aktienkurs bemerkbar. Der Trendfolger erläutert außerdem, wie Anleger am besten von der Performance solcher Megatrends profitieren können.