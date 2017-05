Bern (ots) -



Am 10. Tag der Schweizer Hotellerie nehmen wir ein hochaktuelles

Thema auf: den Nachwuchs- und Fachkräftemangel in der

Beherbergungswirtschaft.



Selbstkritisch gehen wir der Frage nach, was ein Betrieb tun kann,

um Nachwuchs- und Führungskräfte zu gewinnen und zu halten. Einen

besonderen Fokus legen wir auf die Führungskultur. Mit Prof. Dr.

Christoph Clases konnten wir einen ausgewiesenen Experten für Fragen

zu Führung und Zusammenarbeit in Unternehmen gewinnen. Wir sind davon

überzeugt, dass seine Erläuterungen für Gesprächsstoff sorgen werden

- und dies nicht nur in der Podiumsdiskussion.



Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen. Das Programm mit den

Namen aller Referenten, Podiumsteilnehmer und möglichen

Interviewpartner finden Sie in der Beilage. Vielen Dank für Ihre

Anmeldung bis Dienstag, 23. Mai per E-Mail an

media@hotelleriesuisse.ch.



