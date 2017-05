FRANKFURT (Dow Jones)--Die Südzucker AG will im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 Umsatz und operativen Gewinn steigern. Der MDAX-Konzern bleibt dabei aber vorsichtig: Die Prognosespannen für die Gewinnkennzahlen liegen im unteren Bereich auf dem Niveau des Vorjahres. Das Geschäftsjahr von Südzucker begann am 1. März 2017 und endet am 28. Februar 2018.

Der Konzernumsatz soll auf 6,7 bis 7,0 Milliarden Euro steigen, von 6,5 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Für die Segmente Zucker und Frucht werde ein moderater und für das Segment Spezialitäten ein leichter Umsatzanstieg erwartet, teilte der MDAX-Konzern mit. Bei der börsennotierten Bioethanol-Tochter CropEnergies rechnet Südzucker mit Einnahmen zwischen 725 und 800 Millionen Euro nach 726 Millionen im Vorjahr.

Beim operativen Gewinn traut sich Südzucker 425 bis 500 Millionen Euro zu, nach 426 Millionen Euro im Vorjahr. Wesentlicher Gewinntreiber werde die Ergebnisverbesserung im Kerngeschäft Zucker sein. In den Segmenten Spezialitäten und CropEnergies wird nach dem Rekordjahr 2016/17 jeweils mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Im Segment Frucht erwartet Südzucker einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

May 18, 2017

