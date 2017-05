Bonn (ots) - "Sieben Schwestern" werden sie auch genannt - das Nagaland und die anderen sechs Bundesstaaten im nordöstlichen Zipfel von Indien. In seinem Film "Unglaublich, aber Indien!" stellt ARD-Südasienkorrespondent Markus Spieker diese "Provinzgeschichten" vor.



Verglichen mit den Metropolen Delhi oder Mumbai ist das Leben in den "Sieben Schwestern" beschaulich und provinziell. Dabei lockt die Region mit betörender Exotik und verrückten Superlativen. Hier wächst die schärfste Chili-Schote, hier gibt es den nassesten Ort der Welt und die kinderreichste Familie überhaupt. Es gibt Kopfjäger als Relikte einer alten Machokultur - und das Gegenteil: Gebiete, in denen Frauen regieren und Männer gehorchen. Und es gibt die größten Reservate für Nashörner und Tiger, die allerdings beide von Wilderern und den Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind. Zu den Schattenseiten gehören die massenhafte Armut und der verbreitete Menschenhandel, der vor allem junge Frauen betrifft.



ARD-Südasienkorrespondent Markus Spieker berichtet aus einem Landstrich der Extreme, mal paradiesisch, mal infernalisch, einem Niemandsland zwischen Tradition und Moderne.



Film von Markus Spieker, ARD-Studio Neu Delhi, phoenix 2017, 45'



