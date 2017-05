Ein Sturm zieht auf am Autohimmel, VW im Chart Überblick

Der Staub, den der angedachte Stellenabbau bei Ford aufgewirbelt hat, hat sich noch nicht gelegt, und schon folgen weitere schlechte Nachrichten. Bloomberg berichtete gestern, dass zum ersten mal seit der Finanzkrise, der Autoabsatz in Europa, China und den USA gleichzeitig gesunken ist. In Europa fiel der Absatz um 6,8%, in China um 1,8% und in den USA um 3,7%. Der Absatz in den USA ist damit schon den dritten Monat in Folge gesunken. Die drei Märkte stehen für 70% des gesamt Automarktes weltweit. Ein Sturm zieht auf am Autohimmel.

Erste Anzeichen, dass die gesamte Branche betroffen ist, bekam man in den vergangenen Tagen. Nissan und Toyota warnten ihre Aktionäre vor einem Gewinn Rückgang und Ford will 10% seiner Belegschaft abbauen.

Sollte dieser Sturm nicht vorbeiziehen, wird es natürlich die heimische Industrie stark treffen. Besonders die Volkswagen AG, die durch die Skandale der letzten Jahre schon schwer belastet wurde, würde dabei sehr in Mitleidenschaft gezogen.

VW im Chart Überblick

VW im Chart Überblick, Point and Figure Quartals Chart und Monats Bar Chart

Seit dem 2015er Tief konnte sich die Aktie der Volkswagen AG deutlich erholen, doch diese Erholung hat den Charakter einer Korrektur. Der Bar Chart lässt ein ABCD Pattern zu, wobei das Ziel im linearen Chart bei ca. -14 € je Aktie, wenn a = c ist.

