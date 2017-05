Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wegen Trump-Eskapaden beginnt an den Börsen der Ausverkauf

Angesichts der zahlreichen Querelen um den vielgescholtenen US-Präsidenten Donald Trump werden die US-Börsen immer nervöser. Die Anleger zweifeln zunehmend an Trumps Fähigkeit, seine wirtschaftsfreundlichen Politikvorstellungen wirklich in die Tat umsetzen zu können. Jetzt erlebte die Wall Street am gestrigen Mittwoch ihren schwärzesten Tag seit Jahresbeginn.

Weidmann: Bei gefestigtem Preisausblick Geldpolitik normalisieren

Die Europäischen Zentralbank (EZB) sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von Ratsmitglied Jens Weidmann straffen, sobald der Inflationsausblick das erlaubt. Wenn sich die wirtschaftliche Lage und damit auch der Preisausblick festigten, dann müsse die EZB die geldpolitische Normalisierung in den Blick nehmen, sagte Weidmann beim Zahlungsverkehrssymposium der Deutschen Bundesbank in Frankfurt.

Jazbec: EZB noch nicht bereit für Signal zum Ausstieg

Aus Furcht vor überzogenen Reaktionen der Finanzmärkte ist die Europäische Zentralbank (EZB) noch nicht bereit, ein Signal für einen Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik zu senden. EZB-Ratsmitglied Bostjan Jazbec sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, die Investoren achteten sehr genau auf jeden Hinweis für eine Änderung in der Geldpolitik. Die nächste EZB-Sitzung findet am 8. Juni in der estnischen Hauptstadt Tallinn statt.

Bundesbank: Bitcoin unsicher und ohne Wertgrundlage

Die Deutsche Bundesbank bleibt trotz einer weltweit langsam fortschreitenden Legalisierung skeptisch gegenüber der virtuellen Währung Bitcoin. "Ich habe wiederholt davor gewarnt, Bitcoin-Anlagen als sicher anzusehen. Es bleibt eben eine virtuelle Währung, die keine reale Wertgrundlage hat", sagte der im Bundesbank-Vorstand für Zahlungsverkehr zuständige Carl-Ludwig Thiele laut vorab verbreitetem Redetext bei einem Zahlungsverkehrssymposium in Frankfurt.

US-Dollar glänzt nicht mehr und EZB schwingt das Zepter

Am Devisenmarkt weichen gerade langbestehende Loyalitäten auf. Immer mehr Freunde des US-Dollar wechseln zum Euro über. Und für den Euro sieht es nach noch mehr Aufwärtspotenzial aus. Diese Entwicklung hatte für 2017 kaum ein Marktbeobachter auf dem Radar. Ursprünglich war der Greenback auf Höhenflug und der Euro litt unter populistischen Politikrisiken. Derzeit ändern sich die Variablen für die Wechselkursgleichung auf beiden Seiten des Atlantiks rasant.

Erstmals seit 2012 weniger Wohnungsbaugenehmigungen

Im ersten Quartal 2017 haben die Bauämter erstmals seit 2012 weniger Wohnungsbaugenehmigungen vergeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Zahl der Genehmigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent oder 5.600 Wohnungen. Das ist der erste Rückgang im Jahresvergleich seit dem ersten Quartal 2012. Gestattet wurde zwischen Januar und März dieses Jahres der Bau von 79.200 Wohnungen.

Arbeitslosigkeit in Frankreich auf dem Rückzug

In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit im ersten Quartal 2017 merklich gesunken. Der Rückgang auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren ist für den sozialliberalen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ein willkommener Auftakt für seine Amtszeit. Wie die Statistikbehörde meldete, sank die Arbeitslosenquote auf 9,6 Prozent von 10,0 Prozent im Schlussquartal 2016. Damit liegt die Quote zum ersten Mal seit fünf Jahren unter 10 Prozent.

