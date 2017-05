Stuttgart (ots) - Führender US-Finanzmarktforscher Prof. David L. Yermack spricht an der Börse Stuttgart über die Auswirkungen der Blockchain für Privatanleger



Wie revolutioniert die Blockchain die Aktien-, Anleihen- und Terminmärkte? Und was bedeutet die neue Technologie für Privatanleger? Antworten darauf gibt einer der international führenden Finanzmarktforscher, Prof. David L. Yermack von der New York University (USA), in seiner Keynote zum Abschluss der vierten European Retail Investment Conference - kurz ERIC. Die Konferenz bringt vom 17. bis 19. Mai rund 50 Wissenschaftler, Regulatoren und Finanzmarktpraktiker aus zehn Ländern an der Börse Stuttgart zusammen. Im Mittelpunkt von ERIC steht der Austausch zu Themen und Fragestellungen rund um Privatanleger.



Die als Grundlage der digitalen Währung Bitcoin bekannt gewordene Blockchain-Technologie bietet eine Vielzahl potentieller Anwendungsmöglichkeiten für die Finanzwelt. "Viele Börsen prüfen bereits, ob sie ihre bestehenden Systeme für Clearing und Settlement durch blockchain-basierte Systeme ersetzen können", so Yermack. Dadurch könne sich der Abwicklungsprozess nicht nur vereinfachen, sondern auch beschleunigen, während die Kosten für Investoren sinken. Gleichzeitig steige die Transparenz der Besitzverhältnisse und beim Echtzeit-Transfer von Wertpapieren.



Diese Veränderungen hätten erhebliche Auswirkungen für Investoren. Viele davon wären positiv: "Es wird zum Beispiel bessere Informationen über Liquidität und Charakteristik von Käufern und Verkäufern im Markt geben. Zudem wird moralisches Fehlverhalten von Managern und großen Anteilseignern wie Hedgefonds oder Private-Equity-Gesellschaften auf diese Weise deutlich erschwert - ebenso wie Strategien zur Geldwäsche und Steuervermeidung", erklärt Yermack.



"Als Privatanlegerbörse ist es uns ein Anliegen, dass die Auswirkungen des technologischen Fortschritts und der Regulierung auf Privatanleger sowie deren generelles Verhalten wissenschaftlich untersucht werden. Aus diesen gewonnenen Erkenntnissen können wir dann gegebenenfalls Handelsmodelle zum Vorteil der Privatanleger anpassen. Deshalb unterstützt die Börse Stuttgart mit der European Retail Investment Conference internationale Spitzenforschung zu diesen Fragestellungen", sagt Oliver Hans, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse.



Organisiert wird ERIC von Forschern der Universität Hohenheim, der Queen's University in Kingston (Kanada) und des Karlsruher Instituts für Technologie. Neben Vorträgen renommierter Forscher aus ganz Europa, den USA und Australien liegt ein Schwerpunkt auf der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: In einem speziellen Doktorandenworkshop können junge Forscher ihre Ergebnisse mit führenden Experten aus den USA, Kanada und Deutschland diskutieren.



Weitere Informationen zu ERIC unter: www.retailinvestmentconference.org



Die Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führende Parketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, Fonds und Genussscheine handeln - mit höchster Ausführungsqualität und zu besten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen ist Stuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivaten europäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgart sind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Sie spenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für eine zuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz und Transparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen einer öffentlich-rechtlichen Börse. In Stuttgart stehen Privatanlegern eine kostenfreie Kundenhotline und vielfältige Bildungsangebote zur Verfügung. Mit einem Handelsvolumen von über 80 Milliarden Euro in allen Anlageklassen im Jahr 2016 liegt die Börse Stuttgart an zehnter Stelle unter den Börsen in Europa.



Die European Retail Investment Conference (ERIC) findet vom 17. bis 19. Mai 2017 bereits zum vierten Mal an der Börse Stuttgart statt. ERIC bietet Forschern, Regulatoren und Finanzmarktpraktikern eine Plattform für den fachlichen Austausch zu Themen und Fragestellungen rund um Privatanleger. Insbesondere wissenschaftliche Nachwuchskräfte mit innovativen und unkonventionellen Ideen werden im Rahmen der Konferenz gezielt gefördert. So bietet u. a. ein spezieller, von der Allianz als Hauptsponsor unterstützter Doktorandenworkshop jungen Forschern die einmalige Gelegenheit, ihre Forschungsergebnisse mit führenden Spezialisten zu diskutieren. Die besten Nachwuchsforscher werden außerdem mit einem von der Sparkassen Wissenschaftsförderung gestifteten Preis ausgezeichnet. Neben der Börse Stuttgart, der Allianz und der Sparkassen Wissenschaftsförderung sind auch die L-Bank als Sponsor und Stuttgart Financial als Partner an Bord.



