Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am 27. April Diskussionen über Wege zu Beendigung der ultralockeren Geldpolitik für verfrüht erklärt. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen hervorgeht, lag das vor allem an der Skepsis hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der jüngsten Inflationserholung. Den Wachstumsausblick sah der Rat dagegen optimistischer als zuletzt.

"Wenn sich die Inflation nachhaltig und selbsttragend in Richtung des EZB-Inflationsziels bewegen sollte, wäre in der weiteren Zukunft eine umfassendere Diskussion über eine angemessene Strategie zur Normalisierung der Geldpolitik angebracht", heißt es in dem Protokoll. Forderungen nach einem Ende der sehr lockeren Geldpolitik kommen seit Jahresbeginn vor allem aus Deutschland, dessen Banken besonders unter dem negativen Satz für Überschusseinlagen bei der EZB leiden.

Wie aus dem Protokoll weiter hervor geht, war der Rat diesbezüglich allerdings recht skeptisch. "Es herrschte weitgehende Übereinstimmung darüber, dass sich die Anzeichen für eine dauerhafte Veränderung der Inflation nicht verstärkt haben", heißt es da. Die Fortschritte in Richtung einer dauerhaft und selbsttragend höheren Inflation, wie sie der EZB-Rat anstrebe, seien "bisher unzureichend".

Bei seiner Sitzung am 27. April hatte der EZB-Rat beschlossen, seine Geldpolitik unverändert zu lassen und auch an der Forward Guidance nichts zu ändern. Demgemäß blieben sowohl das Niveau der Leitzinsen als auch das Volumen und die Dauer der Anleiheankäufe unverändert. Zudem stellte der Rat für den Notfall eine weitere Zinssenkung sowie eine Ausweitung und/oder Aufstockung der Anleihekäufe in Aussicht.

Auch eine Änderung dieser Forward Guidance will der EZB-Rat erst vornehmen, wenn er von den Inflationsperspektiven überzeugter ist: "Sollte die Konjunkturerholung ihren Schwung behalten und sollten Fortschritte in Richtung eines dauerhaft höheren Inflationspfads erkennbar werden, müsste eine Anpassung der aktuellen Forward Guidance erwogen werden", heißt es in dem Papier.

Der Rat werde sich bei den Beratungen im Juni anhand der dann vorliegenden neuen Stabsprojektionen und anderer Daten sowie Analysen ein neues Bild von den Wachstums- und Inflationsaussichten machen. Im März hatten die EZB-Volkswirte für 2017 bis 2019 Inflationsraten von 1,7, 1,6 und 1,7 Prozent prognostiziert. Die EZB strebt mittelfristig knapp 2 Prozent Inflation an. Im April war die Inflationsrate auf 1,9 (Vormonat: 1,5) Prozent gestiegen, für Mai wird allerdings wieder ein Rückgang erwartet.

May 18, 2017

