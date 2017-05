Der "Fall Trump" zeichnete sich zwar ab, wurde aber seitens der Anleger wochenlang einfach ignoriert. Jetzt aber ist der Damm gebrochen. Der US-Präsident wird zum Belastungsfaktor für die Börsen. Und die Banken stehen da recht weit vorne auf der Liste der Wackel-Kandidaten, denn vieles, was diese Aktien in den letzten sechs Monaten haben zulegen können basierte auf der festen Erwartung, Trump werde Wundertaten vollbringen. Was er nicht tut.

Damit ist jetzt auch die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001) in die charttechnische Gefahrenzone gerutscht. Zweimal ist sie nunmehr an den oberen Begrenzungen der kurz- und mittelfristigen Trendkanäle abgeprallt, jetzt wird es ungemütlich. Die Supportzone zwischen 9,08 und 9,21 Euro (Zwischenhochs März und April sowie die 20-Tage-Linie) wirkt zwar recht stark. Aber dass sie keineswegs halten muss, belegt der heutige, bisherige Handelsverlauf:

...

