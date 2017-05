Von Claudio Kummerfeld

Kennen Sie das? Seit Jahrzehnten, also quasi seitdem die breite Öffentlichkeit Zugang zur Börse hat, liest man es und hört man es immer und überall. Der Dax ist gestiegen, weil der Dow Jones gestiegen ist. Umgekehrt das selbe. Der Dax tut dies, weil in den USA jenes passiert ist usw. Die Börse in Europa und besonders in Deutschland tanzt letztlich immer noch nur im Takt nach dem, was die Amis machen. Warum eigentlich? Haben Sie sich diese Frage auch schon mal gestellt? Schon seit Jahren träumen Börsianer in Deutschland davon, dass sich der Dax doch endlich mal emanzipiert von den US-Indizes, und eine eigene Kursentwicklung vollzieht. Aber warum ist das einfach nicht möglich?

Nun, zu aller erst sind die USA ein geschlossener Wirtschaftsraum von 320 Millionen Menschen, die EU ist nur auf dem Papier ein geschlossener Raum von 500 Millionen Menschen. Das wirkt zunächst nur größer und mächtiger, ist es aber nicht. Mit NYSE und Nasdaq sind in den USA letztlich nur zwei Aktienbörsen verblieben, über die alles im Publikumshandel abgewickelt wird. In Europa gibt es neben diversen kleinen Börsen die drei Großen Deutsche Börse, Euronext und LSE, aber es ist kein einheitlicher Markt wie in den USA. Jeder brutzelt sein eigenes Süppchen nach eigenen Regeln und länderspezifischen Gesetzen. Welcher spanische Aktienanleger interessiert sich schon für niederländische Aktien? Oder umgekehrt?

Der gesamte Aktienmarkt in den USA ist vor allem deswegen so unendlich größer und bedeutender als in Europa, weil dort einerseits der Aktienhandel sowie Aktienbesitz bei normalen Durchschnittsmenschen etwas völlig Normales ist. Dazu kommt, dass es in den USA für jedes halbwegs mittelständische Unternehmen ganz normal ist an die Börse zu gehen und mit dem dort eingenommenen Kapital zu wachsen. Von daher ist die Vielzahl der Auswahlmöglichkeiten an Aktien immens groß im Vergleich beispielsweise zu Deutschland.

Und durch die Innovationskraft der USA, die sich zur Jahrtausendwende und jetzt erneut gerade durch das Internetgeschäft darstellt, ist der US-Aktienmarkt immer der Leader. Wo gibt's rund ums Internet interessante Aktienstorys für deutsche Spekulanten? Nur in den USA, weil alle wichtigen Player dort ...

