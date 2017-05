FMW-Redaktion

Wir haben zuletzt immer wieder über die (kaum vorhandene) Volatilität an den US-Märkten gesprochen und geschrieben, also über den VIX. Was aber ist der VIX eigentlich?

Der eigentliche VIX wurde "erfunden" von den beiden Finanzprofessoren Menachim Brenner und Dan Galai.

Der VIX ist ein Index, der realtime berechnet wird, aber als Index selbst nicht handelbar ist! Er wird berechnet auf der Basis von Preisen auf S&P500-Optionen, die wiederum die Erwartung widerspiegeln, wie volatil der S&P500 in den nächsten 30 Handelstagen sein wird.

Und weil der VIX als solcher nicht handelbar ist, kommen nun die Derivate ins Spiel: man kann den VIX als Future handeln, über Optionen und natürlich auch über ETFs (das Volumen von VIX-ETFs hat, wie bei ETFs insgesamt, stark zugenommen in den letzten Monaten).

In gewissem Sinne könnte man also sagen: der VIX ist ein Derivat auf die Preisstellung bei S&P500-Optionen, während wiederum die VIX-Futures, die VIX-Optionen und die VIX-ETFs sind Derivate auf ein Derivat sind!

Der Handel mit diesen Derivaten auf den VIX ist vergleichsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...