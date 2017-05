Europas größter Zuckerhersteller Südzucker sieht sich für den Wegfall der Schranken am europäischen Zuckermarkt ab Oktober gut gewappnet. "Wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind", sagte Vorstandschef Wolfgang Heer am Donnerstag in Mannheim. Seinen Marktanteil von bisher 24 Prozent als Nummer eins vor Nordzucker (15 Prozent) will der...

Den vollständigen Artikel lesen ...