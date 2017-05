Köln (ots) - Köln, 18. Mai 2017: Anke Engelke spielt am Montag, 22. Mai 2017, 20.15 Uhr, zum sechsten Mal bei Günther Jauch und will endlich die Million abräumen! Neben Elton, Wolfgang Bosbach und Richard David Precht tritt sie beim "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" an. Anke Engelke ist Spitzenreiterin auf der WWM-Gästeliste, war schon fünf Mal dabei, hat insgesamt 1.750.000 EUR erspielt, aber noch nie die Million geknackt! Dies will die Kölnerin nun ändern. Tritt sie am Montag in die Fußstapfen der drei Promi-Millionäre Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011)?



Mit Spaß und Freude auf allen Ebenen tritt Anke Engelke (51, aus Köln) an: Inwieweit kratzt es an Ihrem Ego noch nicht die Million gewonnen zu haben? Anke Engelke: "Wer hier mit Ego hantiert, hat keinen Spaß am Abend. Ich möchte es als Spiel sehen, obwohl es mir ernst ist und ich das Geld für das "Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor e.V." wirklich brauche. Mit action medeor werde ich nach Malawi reisen, um dort neue Krankenstationen zu bauen. Ich sehe das aber nicht verbissen. Ich bin kein Superbrain, aber ich mag es, mir Antworten zu erarbeiten."



Wollen Sie endlich die Million knacken? "Es wäre schön, aber wenn ich verbissen an den Abend herangehe, wird das nichts. Ich möchte den Spaß und die Unterhaltung nicht torpedieren. Im Hinterkopf habe ich dennoch den Gedanken, wie schön es wäre, die Million zu holen."



Haben Sie eine Taktik? "Taktik gibt es in meinem Leben nicht. Wenn überhaupt ist die Taktik, Freude dabei zu empfinden. Man darf sich gar nicht zu viele Gedanken machen, sondern muss viel mehr auf den Bauch hören." Spendenziel: "Deutsches Medikamentenhilfswerk action medeor e.V."



CDU-Politiker und Rechtsanwalt Wolfgang Bosbach (64, aus Bergisch Gladbach) ist zum zweiten Mal bei Günther Jauch: Bereits am 12. Mai 2014 war Wolfgang Bosbach Kandidat beim Prominenten-Special. Damals gewann er 125.000 EUR und rief bei der 500.000-Euro-Frage Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Wie hoch ist der Leistungsdruck? "Der ist unglaublich hoch. Wenn man dann auch noch als Politiker scheitert, ist die Blamage doppelt groß."



Ihr Spendenziel ist ein Hospizverein? "Die Hospizarbeit ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Denn ob eine Gesellschaft eine humane Gesellschaft ist, erkennt man daran, wie sie mit denen umgeht, die ihre eigenen Interessen und Rechte nicht wirksam öffentlich vertreten können. Der letzte Weg des Menschen soll kein schwerer sein. Deshalb unterstütze ich gerne die ambulante und stationäre Hospizarbeit im Bergischen Land." Spendenziele: "Hits fürs Hospitz e.V." und "Hospiz-Die Brücke".



Elton (46, aus Hamburg) ist das erste Mal bei Günther Jauch dabei: Hat Elton Respekt vor WWM? Elton: "Ja. Ich glaube, der eine oder andere erwartet von mir ein bisschen mehr, weil ich angeblich alles weiß, da ich normalerweise Fragen stelle oder bei 'Wer weiß denn sowas?' auch ein paar Antworten geben muss. Die WWM-Fragen hier sind ganz anders. Hier werden Dinge gefragt, die man wissen sollte und wenn man da versagt, kommt man nur schwer wieder raus."



Wie hoch ist der Leistungsdruck? "Ich mache mir sehr großen Druck, obwohl alle sagen 'Mach dir keinen Druck.' Ich muss ein bisschen runterkommen."



Haben Sie eine Taktik? "Ich höre auf mein Bauchgefühl und damit lag ich bis jetzt auch ganz gut. Ich habe ja auch einen großen Bauch." Spendenziele: "Elton Hilft-Stiftung" und "Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.".



Philosoph und Moderator Richard David Precht (52, aus Düsseldorf) war 2003 schon regulärer Kandidat bei WWM: Wie bereitet sich ein Philosoph auf WWM vor? Richard David Precht: "Gar nicht."



Haben Sie Respekt vor der Show? "Ja, die Möglichkeit, dass man frühzeitig rausfliegt, ist jederzeit gegeben oder dass man zwei, drei Fragen hintereinander aus unpassenden Wissensgebieten bekommt."



Empfinden Sie Leistungsdruck? "Ja, wenn dieser Leistungsdruck nicht da wäre, wäre man ja super entspannt. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Ein wenig Druck dahinter ist ganz gut so."



Sie waren schon einmal bei WWM, jedoch nicht als Prominenter? "Ich war jung, brauchte das Geld und war 2003 in der Auswahlrunde der Kandidaten dabei. Damals waren es noch zehn Kandidaten und es war relativ schwierig auf den Ratestuhl zu kommen. Obwohl ich die Einstiegsfrage, als einer von zweien, beide Male richtig beantwortet habe, hat es nicht ausgereicht, um auf den Stuhl zu kommen." Spendenziel: "MENTOR - Die Leselernhelfer Bundesverband e.V."



Günther Jauch präsentiert zum 34. Mal das "Prominenten-Special". Das Special der erfolgreichsten deutschen Quiz-Show ist ein absolutes Event-Highlight. In den bisherigen Specials wurden über 25 Millionen Euro für den guten Zweck erspielt.



Weitere Infos, Fotos und Radiotöne der Interviews finden Sie im RTL-Pressezentrum unter http://kommunikation.mediengruppe-rtl.de



OTS: RTL Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7847.rss2



Pressekontakt: Frank Rendez RTL Television GmbH Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Programmpresse Telefon: +49 (0) 221 456 7 4246 Fax: +49 (0) 221 456 95 7 4246 frank.rendez@mediengruppe-rtl.de