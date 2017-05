Silicon Valley, Kalifornien, Boston und Detroit (ots/PRNewswire) - Die am schnellsten wachsende Automarke Chinas, GAC Motor, eine Tochtergesellschaft der GAC Group, hat ein Programm zur Mitarbeiterrekrutierung gestartet, das sich auf Silicon Valley, Detroit und Boston konzentriert. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, qualifizierte, kreative Mitarbeiter für sein wachsendes internationales Team zu gewinnen, das die Marke schnell zu einem der besten Automobilhersteller weltweit macht.



GAC Motor bietet derzeit offene Positionen in den Bereichen Engineering und Technologieforschung und -entwicklung, Marketing und Kommunikation sowie als Management-Trainee.



Weitere Tochterunternehmen der GAC Group sind an der Rekrutierungsinitiative beteiligt und suchen Talente, um offene Stellen in den Bereichen F&E, Fahrzeugkomponenten, Kraftfahrzeuge, Handelsleistungen und Finanzdienste zu besetzen.



In einem Vortrag anlässlich einer Veranstaltung am 10. Mai im Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, bei der GAC Motor mit herausragenden Absolventen von Top-Universitäten der Welt zusammenkam, sagte Yu Jun, Geschäftsführer von GAC Motor: "GAC Motor hat sechs Jahre in Folge eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 85 Prozent erzielt. Wir hätten solche exzellenten Erfolge ohne die Klugheit und den Einsatz jedes Mitarbeiters nicht erreichen können und wir wollen die ideale Plattform für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stellen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können."



Diese globale Mitarbeitersuche ist ein wesentlicher Bestandteil der Auslandsstrategie von GAC Motor, die sowohl Technologie und Kapitalausstattung einbindet, als auch den Betrieb von fünf globalen Geschäftssystemen: F&E, Einkauf und Lieferkette, Herstellung, Marketing und Kundendienst.



Außerdem war GAC Motor Veranstalter der ersten International Distributor Conference am 22. April in Hangzhou, China, die allen globalen Vertreibern die Möglichkeit zur Diskussion über Themen bot, zu denen die zukünftige Entwicklung der Autoindustrie, Planung neuer Branding-Strategien, Kooperationsmodelle, Teamaufbau sowie Produkteinführung im Einklang mit der globalen Marktforschung 2016 gehörten.



Das Unternehmen plant die Einführung der Oberklassen-Modelle, u. a. GA8 und GS8, auf dem internationalen Markt im Jahr 2017 und wird damit für Verbraucher auf der ganzen Welt hochwertigere Produkte und Dienstleistungen bereitstellen.



"GAC Motor wird unserem internationalen Geschäftssektor mehr Ressourcen zuteilen und die Unterstützung für unsere Vertreiber in puncto Geschäftspolitik, Marketing und Werbung sowie Einführung neuer Modelle verstärken. Gleichzeitig bauen wir ein internationales Vertriebsteam auf, das zusammen mit dem Unternehmen in ein neues Kapitel in der globalen Entwicklung hineinwachsen wird", erläuterte Yu.



"Wir beteiligen uns aktiv am globalen Markt, indem wir das globale Talentprogramm einführen, denn der Markt steuert schnell in die Ära "Industrie 4.0", in der Technologie- und Markeninnovation zu zentralen Wettbewerbsfaktoren geworden sind."



Seit 2008 hat GAC Motor die internationale Autobranche immer wieder mit trendsetzenden Fahrzeugen, technologischen Durchbrüchen und neuen Umsatzrekorden in Erstaunen versetzt. Das Unternehmen hat erfolgreich den Geschäftsbetrieb im Nahen Osten, Südostasien, Osteuropa, Afrika und Südamerika etabliert, es setzt den Ausbau der globalen Vertriebs- und Servicenetze in 14 Ländern fort und verstärkt seine Präsenz in den High-End-Märkten für Oberklassen-Modelle. Gegenwärtig errichtet GAC sein erstes F&E-Zentrum in Nordamerika im Jahr 2017 und beabsichtigt, bis 2019 in den nordamerikanischen Markt einzutreten.



Um den Einfluss im internationalen Markt zu steigern, hat GAC Motor mehrere Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel die Kooperation mit Transformers: Ära des Untergangs im Jahr 2014 und eine 15.000 Kilometer umfassende Asien-Europa-Tour im Jahr 2015, bei der acht Länder an der Seidenstraße besucht wurden. Darüber hinaus wurde das Unternehmen 2016 als exklusiver Autosponsor der Africa Magic Viewers' Choice Awards und des Nigeria Governors' Investment Forum im Jahr 2017 ausgewählt.



Im Januar 2017 nahm GAC Motor zum dritten Mal an der North American International Auto Show (NAIAS) teil und präsentierte erstmals drei Fahrzeuge mit Blockbuster-Potenzial, unter anderem das erste Elektrofahrzeug GE3, den neuen SUV GS7 und das Konzeptfahrzeug EnSpirit, die unter den Branchenfachleuten, Experten, Medien und Besuchern großen Anklang fanden. Der GS7 wurde von der New York Times als "Eine neue Generation des Blockbuster-SUV" hochgelobt und von Forbes als "Beeindruckendes weltweites Debüt" auf der Messe Auto Shanghai im April 2017 gewürdigt. GAC Motor hat strategische Partnerschaften mit den Top 10 der weltweit führenden Automobilzulieferer, darunter Aisin Seiki, Michelin, Continental und Faurecia, mit dem Ziel vereinbart, die qualitativ besten Fahrzeuge zu fertigen.



"Unsere Pläne für die Zukunft umfassen verstärkte Investitionen in Technologie, um unsere Transformation hin zu elektrischer und intelligenter Orientierung voranzubringen, eine weitere Expansion unserer Marke auf der internationalen Bühne sowie den Aufbau eines Auto-Internet-Ökosystems, um GAC Motor als eine Weltklasse-Marke mit hochentwickelter Produktion, F&E und exzellentem Marketing gezielt zu fördern", sagte Yu.



Über GAC Motor



GAC Motor, eine Tochtergesellschaft der GAC Group, entwickelt und produziert erstklassige Qualitätsfahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör und erzielte 2016 gegenüber dem Vorjahr eine Wachstumsrate von 96 Prozent - die höchste aller chinesischer Marken im entsprechenden Zeitraum. GAC Motor rangierte auf Platz 5 aller Marken im Marktforschungsbericht Asia Pacific's 2016 China Initial Quality Study von J.D. Power und ist damit im vierten Jahr in Folge die am besten bewertete Marke unter allen chinesischen Marken.



