NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Wal-Mart Stores hat in seinem ersten Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 3,04 Milliarden US-Dollar erzielt. Damit kam das Unternehmen nicht über den Vorjahreswert von 3,08 Milliarden Dollar hinaus. Der Gewinn je Aktie lag mit 98 Cents über der Konsensprognose der Analysten, die dem Einzelhandelsriesen nur 96 Cent zugetraut hatten. Den Umsatz gab Wal-Mart mit 117,5 Milliarden Dollar an, ein Anstieg um 1,4 Prozent. Hier hatten die Analysten allerdings etwas mehr erwartet.

Wal-Mart steigerte in seinem Heimatmarkt den flächenbereinigten Umsatz um 1,4 Prozent. Im Internethandel ging es um 63 Prozent aufwärts.

Der Konzern kündigte für das laufende zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,00 bis 1,08 Dollar an. In dieser Prognose ist noch nicht der Gewinn von vermutlich 5 Cent je Aktie enthalten, die aus dem Verkauf des mexikanischen Modehändlers Suburbia entstehen. Der flächenbereinigte Umsatz soll in den USA um 1,5 bis 2 Prozent zulegen.

May 18, 2017

