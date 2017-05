Buchs (ots) - Die Mibelle Group hat für ihr professionelles

Rekrutierungsvorgehen schweizweit den ersten Platz in der Branche

Nahrungsmittel-/Konsumgüterherstellung belegt und etablierte sich im

Gesamtranking unter die Top Ten. Die Auszeichnung wurde durch BEST

RECRUITERS vergeben, die grösste Recruiting-Studie im

deutschsprachigen Raum.



BEST RECRUITERS untersucht die 1'500 umsatz- und

mitarbeiterstärksten Arbeitgeber in der Schweiz, Liechtenstein,

Deutschland und Österreich betreffend Recruiting-Qualität anhand von

133 Kriterien. Die Studie hat die Professionalisierung der

Personalgewinnung zum Ziel und wurde im 2017 zum 8. Mal durchgeführt.



Bei der diesjährigen Studie holte die Mibelle Group im

CH-Vergleich die Krone in der Branche

Nahrungsmittel-/Konsumgüterherstellung. Bewertet wurden

Online-Recruiting-Präsenz (Karriere-Website, soziale Medien soweit

für Bewerber relevant, Mobile Recruiting), Inserate und Präsenz auf

Online-Stellenmärkten sowie Umgang mit Bewerbern.



Laut Carolin Wolff, Leiterin Human Resources Management, hat die

Mibelle Group das professionelle Auftreten im Recruiting als

wichtigsten Erfolgsfaktor erkannt: "Wir haben in den letzten Jahren

sehr viel in Employer Branding und unser Auftreten auf dem

Arbeitsmarkt - insbesondere in die Professionalisierung unserer

Career Website und die Präsenz in den sozialen Medien - investiert.

Mit dem Fokus auf eine individuelle Wahrnehmung der Mibelle Group

durch potenzielle Arbeitnehmende heben wir uns von anderen

Mitbewerbern ab. Die Auszeichnung durch BEST RECRUITERS ist eine

grosse Wertschätzung unserer Anstrengungen und motiviert uns, unser

Engagement weiter voranzutreiben."



Agnes Koller, Studienleiterin von BEST RECRUITERS kommentiert den

Sieg: "Es kommt sehr selten vor, dass eine Arbeitgeberin, die zum

ersten Mal analysiert wird, gleich den Branchensieg holt und sogar

den Sprung unter die Top 10 des Gesamtrankings schafft. Die

Spitzenplatzierung der Mibelle Group ergibt sich aus einer

durchgängig hochwertigen Performance in allen Erhebungskategorien,

insbesondere was die Nutzung sozialer Netzwerke für Recruiting-Zwecke

sowie mobile Services betrifft. Auch im direkten Kontakt mit

KandidatInnen zeigt sich die Arbeitgeberin professionell: Bewerbungen

ebenso wie Interessenanfragen werden rasch beantwortet."



Carolin Wolff und Steffan Fluri vom Human Resources Management der

Mibelle Group durften die prestigeträchtige Auszeichnung am 17. Mai

2017 im Papiersaal in Zürich entgegennehmen. Neben der Präsentation

der Studienergebnisse wurden auch inspirierende Benchmarks der

nationalen und internationalen Recruiting-Elite vorgestellt.



Die Pressemitteilung in elektronischer Form und Bildmaterial in

Druckqualität finden Sie unter:

http://www.mibellegroup.com/index.php/de/meta/media



Mibelle Group ist der gemeinsame Markenname für die

Migros-Unternehmen Mibelle AG in Buchs, Mifa AG in Frenkendorf, die

in Grossbritannien ansässige Mibelle Ltd und Ondal S.A.R.L. im

französischen Sarreguemines.



Als Vollservice-Anbieterin für die Produktion von Eigenmarken

bearbeitet die Mibelle Group die drei Geschäftsfelder Personal Care,

Home Care und Nutrition. Mit dem Geschäftsfeld Mibelle Group Brands

engagiert sie sich ausserdem in der Entwicklung und Führung von

Exklusivmarken im Kosmetikbereich. Mibelle Group Biochemistry ist als

eigenständig operierendes Geschäftsfeld auf die Forschung und

Entwicklung von Wirkstoffen für kosmetische Anwendungen spezialisiert

und geniesst in der Kosmetik-industrie weltweit einen hervorragenden

Ruf.



Die Mibelle Group ist die Nummer drei auf dem europäischen Markt

der Eigenmarkenhersteller. Die Gruppe beschäftigt ca. 1200

Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz in der Grössenordnung

von EUR 440 Mio. und ist Teil der M-Industrie.



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Medien-Kontakt:

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der

Mibelle Group in Buchs:

Corinne Fischer, Public Relations, Mibelle Group

Mibelle AG, Bolimattstrasse1, 5033 Buchs

Tel. 062 / 836 12 48, E-Mail: corinne.fischer@mibellegroup.com

www.mibellegroup.com

www.bestrecruiters.ch