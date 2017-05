Wallisellen (ots) -



Vor einem Jahr hat die Allianz Suisse Immobilien AG den Erwerb

eines Neubauprojekts auf dem Luwa-Areal in Muri AG bekanntgegeben.

Mittlerweile sind die Bagger angerollt und der Baustart ist Anfang

April erfolgt. Die Allianz Suisse zieht nun ein erstes positives

Zwischenfazit.



Die Moderne architektonisch mit der industriellen Vergangenheit

vereinen: Das war das Ziel der Feldmann-Immobilien AG als

Projektentwicklerin und der Allianz Suisse Immobilien AG, die das

Neubauprojekt auf dem Luwa-Areal in Muri für rund 100 Millionen

Franken erworben hat - eine der bislang grössten

Immobilieninvestitionen für die Versicherungsgesellschaft. Bis Ende

2019 entstehen auf dem Gelände der ehemaligen Lüftungssysteme- und

Apparatefabrik insgesamt 197 Mietwohnungen sowie Büro, Verkaufs- und

Gewerbeflächen. Die alte Industriehalle im Zentrum der Überbauung

wird künftig multifunktional als Kultur- und Veranstaltungshalle,

Gemeinschaftsraum, Gastronomiebetrieb sowie für Ateliers genutzt.



Attraktives Investment



Eine attraktive Investition - nicht nur für die Allianz Suisse

Immobilien AG, sondern vor allem auch für die Gemeinde Muri und die

künftigen Neubewohnerinnen und Neubewohner. "Das Gemeindeleben wird

durch das Bauprojekt noch einmal deutlich aufgewertet", ist Martin

Kaleja, CEO der Allianz Suisse Immobilien AG, überzeugt. Denn die

neue Kultur- und Veranstaltungshalle steht künftig allen

Gemeindebewohnern offen und auch ein Restaurant und neue Geschäfte

werden die Lebensqualität steigern. Es entsteht quasi ein neues

Zentrum für die rund 8'000 Einwohner. Und ein neues Quartier, wenn

die Wohnungen in zwei Jahren mit Leben gefüllt werden. Bei der

Vermietung soll laut Allianz Suisse vor allem auf eine gute

Durchmischung der neuen Bewohner geachtet werden; von Jung bis Alt,

von Auszubildenden bis Familien. Deshalb werden sich die Preise auch

im mittleren bis unteren Preissegment bewegen. "Wir haben mit der

Gemeinde stets offen und konstruktiv zusammengearbeitet. Deshalb

freut es mich, wenn wir ihr durch das zukunftsweisende Bauprojekt

etwas zurückgeben können", betont Kaleja.



Erste Gespräche laufen



Aber nicht nur die Wohnungen werden mit Leben gefüllt, auch mit

potentiellen Gewerbemietern für die Büro- sowie Ladenflächen und

Gastrobetreibern für das Restaurant in der Halle 5 laufen bereits

erste Gespräche. "Das Interesse an den Gewerbeflächen und Wohnungen

ist schon erfreulich gross. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bei

Baufertigstellung eine hohe Vermietungsquote haben werden", zeigt

sich Kaleja optimistisch. Zumal Muri eine aufstrebende Gemeinde sei,

die durch ihre kurzen Distanzen nach Aarau, Luzern, Zug oder Zürich

verkehrstechnisch optimal erschlossen ist. Alles in allem stellt das

Neubauprojekt laut Kaleja eine "Win-Win-Win"-Situation für alle

Beteiligten dar: Für die Gemeinde und ihre Bewohner, für die

Investorin und für die künftigen Neubewohnerinnen und Neubewohner.

Denn die Moderne werde tatsächlich optimal mit der Vergangenheit

vereint.



