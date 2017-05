In Griechenland demonstrieren hunderte Rentner gegen weitere Rentenkürzungen. Am Abend will das griechische Parlament über ein neues Sparpaket entscheiden.

Im griechischen Parlament hat am Donnerstagmorgen die Debatte über ein neues Sparprogramm begonnen. Das knapp fünf Milliarden Euro schwere Paket soll bei einer namentlichen Abstimmung am späten Abend gebilligt werden. Die Billigung ist Voraussetzung für weitere Finanzhilfen ...

